青峰超级好人缘！华语乐坛30组重量级歌手无预警限动表白吴青峰

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今日(7月2日)中午，华语乐坛众多歌手们纷纷无预警地在个人社群平台IG、FB及微博上，不约而同地一起发佈限时动态，分享了自己和歌手吴青峰合作的音乐作品，让人不仅再次惊讶原来许多华语乐坛知名歌手们唱过的经典传唱金曲，皆出自歌坛才子吴青峰之手，更让网友们佩服吴青峰在演艺圈内的好人缘。其中，30组艺人歌手们的限时动态都出现的两个Hashtag《#我的吴青峰》、《#巴别塔庆典》也引起了网友粉丝们的高度讨论，上网猜测究竟吴青峰和「巴别塔庆典」预告着什麽关联？同日稍晚，吴青峰也在他个人IG上发出另一则限时动态，同时Hashtag《#这裡是自说自话王国欢迎光临》、《#巴别塔庆典》，搭配他亲手拆邀请函的逗趣动态画面，上头稍纵即逝的展场资讯立刻被眼尖的网友捕抓到，引起网友纷纷开始讨论：「吴青峰要办艺术展吗？！」、「让人期待，会看到吴青峰吗？」

吴青峰不只有创作才华、幽默性格，在演艺圈裡更是出了名的好人缘，他的音乐创作对于许多歌手们而言，不单只是传唱度极高的经典作品，更是之于彼此间一种独特的友情交流，这次唱片公司邀请吴青峰曾合作过的华语歌手，以限时动态分享吴青峰与他们彼此间独有的音乐创作作品，短短三天内就收到乐坛歌手们的广大迴响，包括：江蕙、林忆莲、张惠妹、那英、萧敬腾、李玟、梁咏琪、莫文蔚、蔡健雅、王心凌、许茹芸、小S、任家萱、田馥甄、陈嘉桦、萧煌奇、杨乃文、徐佳莹、林宥嘉、彭佳慧、杨丞琳、张韶涵、苏见信…等30组的全亚洲人气艺人都共襄盛举，大家分别于各自的IG或脸书及微博，以限时动态的方式分享，并于动态影像上Hashtag《#我的吴青峰》、《#巴别塔庆典》；吴青峰得知此事都害羞表示：「通常都是我帮大家站台，几乎很少麻烦过这些朋友，看到大家这次踊跃参与，感觉自己何德何能，平常应该积了不少阴德，非常谢谢大家！」

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相传巴别塔是在远古时，说着同种语言的人们为了传播自己的名声，想要建造的一座能直达云端的塔，但是上天打乱了这些人的语言，让他们听不懂对方说的话，也间接阻止了这座巴别塔的建造。因此，唱片公司表示当初为何邀请大家以限时动态方式来呈现，原来是希望表现出语言所拥有的独特稍纵即逝感，藉着IG限时动态仅能留存24小时的特性，在网路平台上呈现出大家自说自说的感觉，最后再由吴青峰发限动拆邀请函，搭配Hashtag《#这裡是自说自话王国欢迎光临》，邀请大家进入吴青峰的《巴别塔庆典概念展》。《巴别塔庆典概念展》将在7月5号，于台北Woolloomooloo Xhibit举办揭幕记者会，展场上充分展现出吴青峰内心独特的艺术世界，带大家看到更多面向的吴青峰，揭幕记者会后将一路对外开放参观至7月9号，每天中午12点至晚上8点，现场将展出此次摄影艺术家崔韩秀Rala Choi的作品、动态概念影像，及吸睛力十足的青峰体文字布置，喜爱吴青峰的粉丝们千万不要错过这次期间限定的展期。

这次全亚洲30组的人气艺人众星云集以限时动态的方式，各自发文分享，让人不禁羡慕吴青峰在演艺圈内的高度好人缘及最强号召力。歌手吴青峰今年一直有着高度曝光率和吸睛演出，自身能词能曲、诗词绘画都难不倒他的吴青峰，总以「宝藏男孩」的形象持续狂圈不少新粉丝，粉丝们也都期待着吴青峰接下来的计画！《巴别塔庆典概念展》将于7月5日下午两点举办揭幕记者会，开展同时也会在吴青峰官方脸书专页、YouTube频道、环球音乐粉丝团、各媒体粉丝团、Line Music直播全程，由吴青峰亲自直播导览，分享给全亚洲喜爱吴青峰的粉丝网友们；揭幕开展后将开放参观至7月9日，每日中午12点至晚上8点，在台北Woolloomooloo Xhibit免费开放粉丝和民众们参观。

（新闻/图片提供：环球音乐）