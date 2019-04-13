青峰《歌手2019》唱到一半……看到TA现身爆哭 蔡依林和粉丝秒陷泪海

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吴青峰12日在《歌手》总决赛「歌王之战」登场，找来天后蔡依林担任帮唱，顺利晋级第二轮比赛。之后在他演唱新歌《歌颂者》时，还没唱到副歌，蔡依林和何炅已经听到哭。就在第二段一开始，苏打绿的家凯也惊喜现身舞台，看到两人久违同台，让全场陷入疯狂，青峰最后更唱到大哭，感染一票网友：「哭到讲不出话！」

新歌《歌颂者》青峰串入《小情歌》的部分歌词和旋律，歌词讲述着他独自活动以来的心情和领悟，让粉丝听了有很大感触，蔡依林和主持人何炅听没多久就感动落泪，「我想我很快乐，发现有人听着，清浅一条河，只为自己轻哼。」

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「我想我很适合，当一个歌颂者，十几年过去了，我还在这唱着。」到了第二段，苏打绿团员家凯突然现身舞台。虽然不是全员合体，但看到这久违的合体演出，瞬间逼哭一票粉丝。唱到最后青峰也一度哽咽，家凯则是在旁带着笑容凝视着，他努力唱完最后一句后，用手遮住脸激动大哭，家凯立刻送上一个大大的拥抱，让全场跟着爆哭。苏打绿休团3年，粉丝都在等待他们合体复出的那一天，这次合体引起热烈讨论，「家凯出来的时候真的爆哭啊」、「快了，真的快回来了」、「这什么词啊，他把自己的心都剖开来了」、「我到现在还没止住眼泪」、「家凯对青峰爱的凝视让我好心动」。

资料来源：ettoday