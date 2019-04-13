主页 Home #OneLittleThing 青峰《歌手2019》唱到一半……看到TA现身爆哭 蔡依林和粉丝秒陷泪海
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

青峰《歌手2019》唱到一半……看到TA现身爆哭 蔡依林和粉丝秒陷泪海

by Tofu
written by Tofu
青峰《歌手2019》唱到一半……看到TA现身爆哭 蔡依林和粉丝秒陷泪海
Advertisement

吴青峰12日在《歌手》总决赛「歌王之战」登场，找来天后蔡依林担任帮唱，顺利晋级第二轮比赛。之后在他演唱新歌《歌颂者》时，还没唱到副歌，蔡依林和何炅已经听到哭。就在第二段一开始，苏打绿的家凯也惊喜现身舞台，看到两人久违同台，让全场陷入疯狂，青峰最后更唱到大哭，感染一票网友：「哭到讲不出话！」

新歌《歌颂者》青峰串入《小情歌》的部分歌词和旋律，歌词讲述着他独自活动以来的心情和领悟，让粉丝听了有很大感触，蔡依林和主持人何炅听没多久就感动落泪，「我想我很快乐，发现有人听着，清浅一条河，只为自己轻哼。」

Advertisement

「我想我很适合，当一个歌颂者，十几年过去了，我还在这唱着。」到了第二段，苏打绿团员家凯突然现身舞台。虽然不是全员合体，但看到这久违的合体演出，瞬间逼哭一票粉丝。唱到最后青峰也一度哽咽，家凯则是在旁带着笑容凝视着，他努力唱完最后一句后，用手遮住脸激动大哭，家凯立刻送上一个大大的拥抱，让全场跟着爆哭。苏打绿休团3年，粉丝都在等待他们合体复出的那一天，这次合体引起热烈讨论，「家凯出来的时候真的爆哭啊」、「快了，真的快回来了」、「这什么词啊，他把自己的心都剖开来了」、「我到现在还没止住眼泪」、「家凯对青峰爱的凝视让我好心动」。

青峰演唱片段请点击这里

 

资料来源：ettoday

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

迪丽热巴《创造营2019》挑战男团舞 帅翻舞台！

《守百年之约》穿越时空去爱你

《天气之子》首波预告曝光~画面延续《你的名字。》美到哭！

唐嫣被网友说胖了 发怒回应：OOOO

吃货人设算什么？人设别崩都好说

袁咏仪见到偶像秒变迷妹 兴奋直呼「我是最开心」！

第38届香港电影金像奖入围者独立造型曝光 414“开奖”！

魏璎珞弘昼再爆出亲密照

为了TA！陈凯琳暂不拍戏？

罗志祥《NO IDEA》12日全球发行

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More