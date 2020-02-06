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霹雳Pantai Remis一日游

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
霹雳Pantai Remis一日游
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Pantai Remis， 是一个人情味很重、淳朴的沿海小市镇，坐落于simpang和seti awan之间。Pantai Remis 的名字源自一种贝壳（马来语Remis: 一种很容易碎灰色的贝壳） 。虽然不是热门的旅游景点，但却隐藏着小渔村独有的淳朴风情，是个值得拍摄和一日游的好去处！

班台海龟保育中心

说到Pantai Remis，一定要提起海龟。在这里，每年的8至9月都会有大量的海龟上岸生蛋。霹雳州班台Pasir Panjang的海龟保育中心，主要是收集和孵化海龟的蛋，抚养8个月后，再放回大海。此外，这里的中心也是负责研究海龟和传播相关资讯给予大众。
地址： Segari Turtle Sanctuary。Pasir Panjang 34900,Perak Malaysia
开放时间：10am – 12.30pm，2pm – 5pm(周一至礼拜)，10am – 12pm，2.30pm – 5pm(周五)

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五湾海滩 Pasir Panjang

这座海滩很适合吹吹海风，抓抓沙虾。踩着细软白沙，任浪花拍打双脚，是不是很惬意？在这里，你还可以眺望不远处的金龟岛呢！
地址：Pasir Panjang 34900，Perak Malaysia
贴心提醒：这里的海域非常危险，不宜下海或游泳。

想看完整文章，请点击这里

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