需要疗愈的朋友，你听了胡夏的《念》吗？

胡夏第5張专辑首波單曲《念》治愈上線

聚散有时，念念有声。那些你执迷的想念，是否让你被现实束缚，寸步难行？胡夏化身“想念守护人”携第5张全新个人专辑首支单曲《念》全网上线！

化身“想念守护人” “唱”所欲言只念陪伴

胡夏第5张个人专辑的首支单曲《念》，不拘泥于以往情歌的单一寄托对象，反而将情感聚焦点放于平行时空下的每个执念人。他坦言，这是一首关于回忆，想念与陪伴的歌曲，可谓是说给每个人的陪伴低语。繁杂而琐碎的日常里，谁不曾在白天伪装成一个成熟的大人，夜晚又钻进回忆的壳里做一个脆弱的执念人呢？

作为一首治愈系的陪伴寓言，《念》不仅恬静温暖，更铺满精致细节。胡夏也在编曲上舍去了以往的高音域的掌控力，回归至最无防备的唱腔，旋律中有民谣吉他搭配钢琴，低吟浅唱，至性至情。

在词作上，《念》巧妙运用平行時空下的第一視角，营造出了一個极富电影画面感的剧情。胡夏化身为执念人們的“想念守护人”，不仅照見执念人在「旧日的黎明」、「白白月光、白白的玉兰香」下的尘封回忆，也亲自唱出「白白月光，白白你的脸庞，陪我入梦乡，伴我到天亮」的暖心回应，预示着执念人們想念的人或事，终将會得到回应、产生新的际遇，而胡夏也会用纯粹的歌声，久久地陪伴每一个人。

暌違三年载发新专辑 双面演绎“呼吸”心境

随着全新单曲《念》的发布，胡夏第5张全新个人专辑的部分曲目也将陆续和歌迷們见面。时隔三年未发布个人专辑，胡夏坦言心境上也发生转变，整张专辑將更注重歌曲的詞曲韵律，可以如“呼吸”般自然親切，将最真实的自己毫无保留的唱給歌迷听。

更值得期待的是，整张专辑共将收录12支歌曲，其中A面包括《念》在內的6支全新曲目、B面6支全新金曲翻唱曲目，双面诠释最值得聆听的胡夏。究竟他将如何演绎時下心境，为歌迷們帶來最长情的陪伴呢？不如一起聆听《念》，解锁胡夏的音乐守护密码，与“想念守护人”缔造专属音乐剧情吧！

资料来源：杰思国际娱乐