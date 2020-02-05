雪隆CP值最高のValentines Dinner ~情人节就去那儿~

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平常一起吃杂菜饭，2月14日当天不如两人找个情调好的地方吃烛光晚餐，难得地追求一下生活中的仪式感吧~ 小编今天就给大家搜罗了平常不太会去的地方，因为价格真的稍微高了点！

但是特别的日子，两人一起探索以前从未去过的地方，特意为对方精心打扮，这样感觉也蛮不错的！以下列表以价格低到高来排列哦~

【DoubleTree by Hilton Kuala Lumpur】

这里的情人节套餐主推4道菜，包括蘑菇汤，黑安格斯牛排，鲑鳟以及精致的三重甜点。酒店吃晚餐的好处就是规格比较好，不管是尽心的服务生或现场气氛都非常到位，而且只需一通电话就能安排好。

价格：RM260/情侣

地址：The Intermark, 348, Jalan Tun Razak, Kampung Datuk Keramat

联系方式：03-2172 727

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【Botanica+Co】

2月13日至15日的晚上，这里都会推出情人节套餐。主菜可选择牛扒或银鳕鱼，当然还包括了女生最爱的巧克力慕斯和迷人鸡尾酒。Cheers~ 简单又不失大方，两人既能边吃边聊，又不必拘泥于过多的餐桌礼仪，完美！

价格：RM138 /人

地址：G5, 8, Jalan Kerinchi, Bangsar South/58, Jalan Ang Seng, Brickfields

联系方式：016-965 642

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