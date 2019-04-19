雪隆多区24日制水 需24到86小时恢复水供！

配合雪兰莪水务管理公司（Air Selangor）于本月24日（星期三）提升雪兰莪河第二期滤水站的供电系统，巴生/沙亚南、八打灵、鹅唛、吉隆坡、瓜冷和瓜雪县577个地区，共414万3465名水供用户将面临至少24到86小时的制水！

提升滤水站供电系统

国家水务服务委员会（SPAN）主席查尔斯圣地亚哥昨日发表文告指出，有关提升工程将于当天早上9时进行，预计耗时14小时，并于晚上11时竣工；雪兰莪河第二期滤水站会在工程期间暂停操作。

他说，上述提升工程旨在避免供电系统损坏，造成无预警制水的问题，预计当天共有62万零835个水供用户受影响；水供会在工程后的86小时内分阶段恢复正常。

“水供恢复时间将视地区而有所不同，预计有50%的水供用户可在24小时内恢复水供。”

将派水设蓄水站

他说，雪水务管理公司将尽可能缩短制水时间及减低影响，同时派出水槽车、置放临时水槽和公共水喉、设立蓄水站及派发瓶装饮用水，方便民众应付日常生活。

“当局也会到特定场所派水，特别是洗肾中心和医院等，并于近日发布详细的受影响地点和求助联系方式等。”

Advertisement



他呼吁受影响地区的水供用户在制水前，储备足够净水备用，并节约用水，避免浪费。

值得一提的是，国家水务服务委员会将在明早召开新闻发布会，进一步交代提升工程和制水详情。

欲知更多有关制水的详情和进展，可浏览雪州水供公司网页（www.syabas.com.my）、脸书“Air Selangor”、推特（@air_selangor），或透过Air Selangor手机应用程式查询。