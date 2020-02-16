雪隆区文青cafe推荐！

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平日的工作与读书时间填满了你的生活，周末时刻不妨跟朋友们到咖啡馆去放松一下吧！今天，小编就来为大家介绍【雪隆区5大必去文青Cafe】。纯白色的Cafe带给你满满的疗愈感。

Wild Sheep Chase

位于旧巴生路的「Wild Sheep Chase」最著名的就是他们的舒芙蕾Soufflé，咬下去超级绵密的口感让人欲罢不能！在环境方面，白色与柔和的调色给人一种满满的日系清新风，非常疗愈。

营业时间：12:00 – 19:00

地址：6-1, Jalan 1/109E, Off Old Klang Road, Desa Business Park, Taman Desa，Kuala Lumpur.

Neighbour’s Coffee Bar

吃午餐的喝咖啡的好去处！Neighbour’s Coffee Bar除了一般的轻食外，也会有一些适合午餐的料理，比如意大利面等。如果单纯想High个Tea，吃些轻食垫个肚子的话，那就必须来份必点的fuwa fuwa日本煎餅。

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营业时间：周一至周四（09:00 – 18:00）；周五至周日（09:00 – 23:00）

地址：A-G-1, Seri Gembira Avenue, No 6, Jalan Senang Ria, Happy Garden (9.13 km) 58200 Kuala Lumpur, Malaysia

DP – The Glass House

位于PJ的玻璃屋！当阳光照进Cafe里，采光拍照一级棒到完全不用打灯！

营业时间：C109, Center Wing, Metropolitan Square, Jalan PJU 8/1, Damansara Perdana Petaling Jaya, Malaysia

地址：周一至周五（1000-1900），周六（1030-1600），周日休

想知道雪隆区还有哪间文青cafe？点击这里！