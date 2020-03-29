雪莉26岁冥诞 「我们妹妹，好好休息吧」Amber连发5合照逼哭粉丝

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韩国女星雪莉（Sulli，本名：崔真理）在2019年10月离世，留给亲友、粉丝无限遗憾。曾经同是女团f(x)成员的Amber，在雪莉26岁冥诞这天，她分别透过各大社群网站发文悼念，并PO出对方生前的合照，勾起不少粉丝心中回忆，令人鼻酸。



3月29日是雪莉的26岁冥诞，Amber一大早就在社交圈发文，分别写下给雪莉的话，「弟弟，生日快乐。哥哥会一直加油」、「我们雪莉生日快乐，哥会努力的」、「我的妹妹，再一起玩吧，生日快乐」、「我们妹妹，好好休息吧」。

发文同时，Amber也分别上传了5张过去与雪莉的合照，其中包括2人在海边一起穿着潜水衣的画面，当时双方脸上都挂着开心笑容，也显见团员之间建立了深厚情感。她为雪莉PO出一系列庆生文后，顿时令大票粉丝眼眶泛泪，不少人更纷纷留言，「水蜜桃，在那个世界要快乐」、「终于可以公开献上祝福了，但她已经不在了」、「雪莉在那里要好好照顾自己」。

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Amber日前曾在访谈中提到雪莉，她形容对方很特别，有可爱的一面也有古灵精怪的魅力，是非常棒的一个女生，回忆里，雪莉常常会去看网友的留言，在读的当下会因为那些恶毒的文字而受伤，但在几个小时之后，却又能挺过去，这点让Amber很佩服，只是这不代表雪莉就是百毒不侵的。两人曾开玩笑以哥哥、弟弟互相称呼对方，如今人事已非，她只能靠着回忆想念好友。



雪莉于2019年10月离世，让f(x)成员大受打击，Luna当下暂停舞台剧演出，Amber也一度中断活动，从美国飞回韩国，Krystal则是低调在灵堂守了3天，宋茜当时也在IG道别，「雪莉呀，今天天气很好，一路好走，不会忘记你，爱你…」。