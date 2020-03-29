雪州乌鲁双溪镭爆发71人确诊！国防部高级政务部长宣布锁7村 3918人禁足

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继柔佛居銮新邦令金两个甘榜之后，雪州乌冷双溪镭（Sungai Lui）21至24英里（Batu 21-24）也将从本月30日午夜12时起至4月13日，实行加强行动管制令！

国防部高级部长拿督依斯迈沙比利今日傍晚发文告指出，该区Maahad Tahfiz AnNabawiyyah的274名住户中，有71人的冠病检验结果呈阳性。由于确诊人数太多，鉴于安全防疫考量，政府议加强乌鲁冷岳双溪铺（Sungai Lui）7个甘榜的行动管制令！涉及700户家庭的3918名当地村民，其中包括两个原住民村落和5个马来甘榜，今晚午夜12时开始不准踏出家门半步。

文告也解释，实行加强行动管制令目的是防止冠病扩散到其他地区。同时，卫生部也会透过这项措施，在14天内沿户积极侦测出病例。配合上述措施，当地所有居民和目前在该区的访客将不被允许离开住家，非居民及外来者也不能进入该区；同时，所有商业活动必须暂停，社会福利局会在此期间，供应足够的日常食品予所有居民，而医疗中心则照常营业。

另外，有关地区的所有出入通道将关闭，警方、大马国防卫队（ATM）、民防部队和志愿警卫团也将在上述期间，全面监管该区，确保行管令严格执行。

卫生部也呼吁居民保持冷静，并与该部官员充分合作，以及遵守有关当局的指示。有需要任何援助的居民或欲知更多详情，可致电专线（03-8925 4809/8911 4200）查询。

据了解，乌鲁冷岳县附近有多个华人居多的地区，如安邦，万宜，加影，双溪龙和无拉港等。

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PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN DIPERKETATKAN (PKPD) DI BATU 21-24 SUNGAI LUI, HULU LANGAT, SELANGOR.Kementerian Kesihatan… Posted by Ismail Sabri Yaakob on Sunday, March 29, 2020

资料来源：中国报、星洲日报