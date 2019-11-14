隋棠老公Tony独带Lucy飞美国⋯5天后连亲妈都看不下去！

Advertisement



台湾艺人隋棠和老公Tony结婚，陆续迎接大儿子Max、女儿Lucy和小儿子Olie，一家五口生活甜蜜。她平时外出工作时，经常会带着孩子们到办公室，然而这次却轮到丈夫带着女儿出国开会，事前她还特地帮忙特训「绑头发」技能，结果却连Tony亲妈都直呼看不下去了。

继先前大儿子Max独自陪着Tony飞美国工作后，这一次轮到Lucy陪爸爸去美国开会，隋棠透露，「有了上次带哥哥去的经验，这次行前Tony哥显得老神在在，唯一来找我帮忙的地方就是：教他如何帮女儿绑头发。」

不过，在短短的15分钟特训中，Lucy频遭爸爸「拔头发」扯到，几乎到了忍耐的极限，最后就在她不断地哀叫及抗议声中，结束了这场艰辛的特训：「终于Tony哥能够独立完成最简单的『左右各一条马尾』的发型了。」

登机出发前，隋棠除了跟Lucy说会很想对方，也问了爱女到时会不会想妈妈，岂料女儿直白回答：「不会！」她当下只能装镇定回说，「那妳开心地玩哦。」看着Tony父女俩手牵手准备上飞机的模样，她仍放不下心地叮咛：「拜托牵紧紧这只小猴。」

父女俩抵达美国后的第一天，Tony随即传来Lucy照片，顺便「验收」绑头发特训的结果，只不过两边头发似乎没有绑紧，浏海微微散开，让隋棠无奈笑说：「ㄜ⋯⋯有绑起来就好。」

之后几天，Tony偶尔有用小夹子帮Lucy夹住浏海，有时甚至「直接放弃」干脆不绑，但大部分时间都是让爱女绑着双边马尾造型，结果让隋棠婆婆看不下去，「到了第五天，我婆婆终于受不了，她问Tony哥：『你怎么都不给Lucy换发型啊？』」对此，隋棠则笑说，「殊不知这已经是他所学之全部。」

尽管如此，年仅2岁的Lucy毫无怨言，依然觉得爸爸最棒。隋棠将整个过程PO网后，一家人互动被赞超有爱，同时也勾起不少爸妈网友心中共鸣，纷纷留言笑亏，「好男人果然都很会绑女儿的头发」、「爸爸尽力了」、「爸爸能绑到就感恩了，超好笑的叙述」、「爸爸育儿（尤其女儿） 都很需要逼自己放下呀！哈哈哈」，也有人大赞，「爸爸好棒，开会都把孩子带在身边，这不是每个男人愿意做的事」、「虽然让我一直默默地笑，但是真心觉得爸爸很棒」，意外掀起不少讨论。

新闻来源: ETtoday