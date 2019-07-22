除了那些年的热门Challenge，你还可以挑战「这个」赢取大奖

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近年，网络社交媒体崛起一股股的「挑战热潮」，这些挑战在社交媒体发起后，便一夜之间带动了一股模仿潮流，迅速风靡全球各地。不仅网友们纷纷加入挑战，就连全球名人也加入行列，一起接受各种有趣、有意义或者稀奇古怪的挑战，将Facebook、Instagram、Twitter、Tik Tok和微博等社交媒体洗版。

那些年的热门网络Challenges 当中，你又挑战过几个呢？

1.瓶盖挑战 │ #bottlecapchallenge

图片来源：weareresonate.com/

网络上最近掀起了一项称为「瓶盖挑战」 #BottleCapChallenge 的新挑战。挑战者完成挑战后，将会指定某几位好友进行挑战，如果对方不敢接受挑战就算认输。进行方式为：挑战者需要用脚回旋踢，把饮料瓶上的瓶盖踢掉，但必须确保瓶罐不能倒。全球各地的艺人们也纷纷加入挑战，甄子丹的挑战还一度上了微博热搜呢！

2.锁骨托硬币挑战 │ #collarbonechallenge

图片来源：anyv.net/

这项挑战根本欺负没锁骨的人嘛！ 「锁骨托硬币挑战 」从微博开始，挑战者必须在自己的锁骨上托硬币，然后将图片晒到社交媒体。挑战成功就说明你是一位合格的瘦子囖~ 这项挑战之后也从托硬币，演变成托鸡蛋、托酒杯、托榴莲、甚至托炸弹等等，奇招百出，只能说网友的创意真是无限的啊！

3.Kiki热舞挑战 │#kikichallenge

图片来源：egyptindependent.com/

一边播放着 Drake的《In My Feelings》，一边跳起网红 Shiggy的自创舞蹈，最初就是这样子发起的。随后1位名足球员 Odell Beckham Jr在他的模仿视频中，竟在车旁跳起这段舞蹈，而迅速又将这个挑战升级，成为大家争相模仿的动作。不过这升级版挑战的动作其实带有危险性，所以大家得注意哦！

4. 冰桶挑战 │ #icebucketchallenge

图片来源：independent.co.uk/

由美国波士顿学院前棒球选手 Pete Frates发起的「Ice Bucket Challenge」，目的是为渐冻人症患者募款。挑战者被提名后，可以选择在24小时内，将装满冰块的冷水朝自己泼，或者捐款至渐冻人基金会，当然两者都做的话更好囖！好玩的同时也能够提高全球对渐冻人症的认识，慈善传播的本意也就达成啦！

5. 10年挑战 │#10yearschallenge

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图片来源：zhuanlan.zhihu.com/

当然也少不了这项 「10years Challenge」啦！这项挑战比其他社群挑战来得简单。挑战者们只要上传自己10年前和现在的照片进行对比，就算参与了挑战。这项挑战也让挑战者可以趁机翻查一下自己的过去，看看10年后的自己，历经各种风雨后，是否已经成为一名自己10年前所期待的人。

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虽然这项挑战在网络上已告一段落，但配合巴生巨盟批发城GM Klang10周年庆，GM Klang要邀你再次参与10 年对比挑战，拥抱正面改变！快上到GM Klang 官方Facebook & Instagram ，参加【GM10 ‘Your Full of Life’ Challenge】，和我们分享你的10年故事吧！

将你的参赛照片上传自你的个人Facebook或IG，并告诉我们，哪个主题最适合形容你的10年旅程！GM Klang 将会选出6张最具代表性的主题照片。入选者将各别赢取一辆价值RM1500 的全新山地自行车哦！

参赛方法如下： 步骤1：

点赞 & 追踪GM Klang 官方Facebook & Instagram。 步骤2：

将你10年前后差别的2张照片并排，然后上传至个人社交媒体。

注意：拍摄时间需至少相隔十年。

例子：10年前你拥有一辆摩托车；现在你有了一部汽车 步骤3：

从4个GM10十年巨盟的主题—— 「Full Of Opportunity 变得更强大」、「Full Of Values 变得更有价值」、「Full Of Hidden Gem 变得更优秀」，或「Full Of Laughter变得更快乐」中，选择最适合描述你照片的主题。 步骤4：

在照片的标题中附上两个标签，即 #GM10 和#YourFullOfLifeChallenge，就完成啦！

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正所谓「没有行动的梦想，永远是梦想」。想要实现梦想，现在就为你的梦想付诸行动吧！如果你的梦想是想要创业，那就对了！快前往创业门槛低的GM Klang 巴生巨盟批发城开启你的创业之路吧！

GM Klang是东南亚首屈一指的一站式多元化的批发城。无论时装、饰品、运动装备、床具、墙纸、婚庆用品、玩具、手机和电子配件等应有尽有！不管是普通消费者或者商人，都可以在GM Klang进行一站式比价和采购批发产品，简直太棒了！

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*须符合条规