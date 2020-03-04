降头巫术不是玩玩的~！泰国电影《Necromancer 2020》恐怖惊悚！

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相信恐怖电影粉丝都必定知道泰国恐怖电影都相当地恐怖，恐怖电影宇宙也是全球最发达的。而且泰国恐怖电影其实都不会只是单纯的闹鬼，他们的恐怖电影背后都会有一个感动并且美丽的背景故事。

而今天就要来为大家介绍这样的一套泰国惊悚奇幻电影《Necromancer 2020》！

《Necromancer 2020》主演有Prin Suparat、Chatchai Plengpanich、Jirayu Tantrakul及Sinjai Plengpanich。剧情讲述原是非常杰出的青年拳击手 – 温，在与父亲外出时发生意外，并亲眼目睹父亲被歹徒残忍杀害。劫后余生的他，想为父亲复仇，也想起了父亲生前的信仰，因此投入到了巫术世界中，希望可以凭着自己的能力揪出杀父凶手。但随着他调查得越是深入，他发现了泰国世道的黑暗，还被警方冤枉为头号嫌疑犯。随后，他还多次与“传奇通灵人”交手，发现杀父仇人就藏在心灵导师所带领的宗教团体背后中，因此他也誓要揭开宗教团体的阴谋，但事情真的会那么称心如意吗？

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据悉，这套电影的导演Piyapan Choopetch其实就曾在2005年推出处女作 – 一部名为《Necromancer》的电影，也是凭那部电影迅速走红，成为了泰国商业电影的经典代表。Piyapan Choopetch曾说《Necromancer 2020》并非《Necromancer》的旧作重拍，也不是电影续集，而是一部承先启后的全新作品。

想要知道导演的灵感是取自哪里呢，快点击这里吧！

照片视频摘自网络