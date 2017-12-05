陈零九远征LA沙漠拍MV 两年前”爆哭”影片作为开场和结尾

陈零九出道十週年发行第四张专辑，日前远征美国LA沙漠，进行自我追寻「公路之旅」拍摄<敢不敢>ＭＶ，专辑同名主打「敢不敢」是由陶山老师製作，也是陈零九第一次与陶山老师合作，两人一见如故，彷彿相识多年的好友，在音乐上非常合拍，冲撞出许多音乐的新火花；这首充满正能量、励志的「敢不敢」，不仅是陈零九检视自我创作的心灵力作，也是他的音乐初心，更是他在面对瓶颈时给自己的信心喊话。

MV由陈零九的多年好友导演邱柏昶执导，导演从冰岛拍摄孙燕姿「风衣」MV之后立即与陈零九飞往LA，选择在沙漠前进的公路上， 像是述说在音乐的创作路程上是一个人的旅行，途中的孤独和美景都点滴在心头，陈零九说一直坚持创作之路的最大动力就是身边朋友歌迷的支持。导演挑战陈零九极限，该MV收录两年前陈零九『爆哭』影片， 被问到在看到这段影片感觉如何？陈零九说 :『我一直是很内敛很低调的人，两年前的影片，真的是情绪溃堤爆发，觉得很无助要发洩一下，自己回想那段时间有失眠，差点得忧鬱症，常问自己不唱歌能作什麽？最后的答桉就是我只会唱歌和创作，我这辈子脱离不了音乐，还好我走过来了，这一切都是过程，我胜过它了，当导演提出这个想法时，我觉得也很符合这首歌<敢不敢>的主题，就接受这个建议。』导演以陈零九爆红的影片事件，作为开场和结尾，激励每个正在追梦的人，再扣回「敢不敢」这首歌的主题「I am I can」。 以过去的零九开场，再回头看看现在走了多远。 让每个曾经失意的音乐人，对比走上辽阔荒漠寻找自我的旅人 。 爆哭影片之后，画面是陈零九剪影演唱，象徵内心世界，然后背上背包踏上旅途， 藉此比拟旅途就是他的创作之路 。

陈零九在沙漠酷暑中拍MV，刚开始觉得新鲜有趣，加上导演又是好友，就一边工作一边说干话。到了沙漠很应景的讲了小狗在沙漠中无法尿尿因为找不电线竿所以憋死的干话。被问到如何在沙漠中想尿尿怎麽解决？陈零九很MAN的说就直接尿啊，有种做记号的概念。在拍摄时陈零九挑战从距离四层楼的高度的沙丘翻滚下来，陈零九觉得很好玩、也很帅，还要导演多拍几次。

回到台北后，陈零九挑战三十年，首次脚底按摩，因为此趟ＬＡ之行，吃太多高热量，让陈零九胖了三公斤，脸变得圆嘟嘟，由于太急着做重量训练伤到筋骨，就去挑战脚底按摩让自己全身『鬆』一下，没想到陈零九痛到唉出声，按摩师说：『陈零九脾气很急，肝火旺，容易伤肝，要放慢脚步，注意保肝。』陈零九觉得按摩师实在太神奇，真的也可以去摆摊算命了。

陈零九 Nine Chen【敢不敢 I Am I Can】MV

编辑：One FM Gigi 蕙绮

日期：5/12/2017