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陈茵媺39岁生日！陈豪送花献吻 甜晒幸福庆生照

by Tofu
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陈茵媺39岁生日！陈豪送花献吻 甜晒幸福庆生照
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“靓妈”陈茵媺（Aimee）4月1日正式踏入39岁，在疫情下陈茵媺选择与老公陈豪，以及三个小朋友留家庆祝，度过一个既甜蜜又温馨的生日。

陈茵媺在社交网贴出庆生照，并写道：“在家庆祝生日！家是这段时期最安全最甜蜜的地方。还有其他人是白羊座吗？一起大声欢呼吧！”照片可见，陈茵媺抱着三个孩子合照，还有陈豪所准备的精美生日蛋糕、一大束鲜花还有深情献吻，画面温馨幸福。

圈中好友包括蔡卓妍胡定欣、李施嬅、张继聪、蔡卓妍、杨潮凯和雷颂德太太Jade等也有送上生日祝福。

资料来源：星洲日报

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