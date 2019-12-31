陈绮贞热吻男子老婆说：我的偶像竟然是我老公外遇！

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文青女神陈绮贞早前在街头和人夫激吻，引起许多人哗然，虽然经纪公司已经道歉，并且表示陈绮贞不会再和对方见面。但事件依然持续延烧。有记者就访问到该名男子的太太。根据这名女士透露，两人应该是一年多前买卖相机而认识；而且沒过多久老公开始相当注重外表，积极健身，穿著打扮也变样。

据悉，被记者拍到和陈绮贞在街头激吻的那一晚，老公甚至骗说去看书，让这名林太太相当心碎。

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林太太跟她的老公认识31年，结婚19年，但觉得他有外遇的这一年，无非还是希望可以回到过去，看在孩子份上维系和乐家庭。“但…有时他好不容易失踪又出现，我问他去哪？他回：“你管不着！”她原本还是陈绮贞的歌迷，觉得她的歌很有疗愈效果。

“但没想到，我的疗愈偶像竟是我老公的外遇对象”、“还接吻上了封面”、“真的好讽刺！”、“我当然删光她的歌，丢掉我曾经买的CD”。

2015年离开原本公司后，林太太待在家里照顾两个小孩，还要分担家用，连向老公请款，都得自己制作明细表。所以她下定决心报考公务员，像个寡妇般为家庭付出许多许多。这次正宫林太太质疑陈绮贞与50岁中年男子交往，“怎么不查对方有没有结过婚？”，决定提告“妨害家庭”、“伤害配偶权”及“通奸”。

陈绮贞抢人老公，林太太表示，老公出轨前，夫妻俩就算再怎么吵架，最后都会和好，但这一年来，老公除了对林太太心不在焉、态度疏离，而且动不动就一脸嫌弃，形同“冷暴力”。就连接送小孩也都有过莫名的迟到纪录，她几乎确定老公外遇，但一度以为对象是空姐或同事，但没想到竟是陈绮贞。

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络