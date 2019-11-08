陈立农《限定的记忆》谈爸爸两年前失联 心疼落泪：一直在等他

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综艺《限定的记忆》纪录了NINE PERCENT成员面临解散的心路历程，本周播出陈立农单飞后久违回家的跟拍采访。在《偶像练习生》中以第二名出道的陈立农行程满档，在节目中兴奋像小孩似的拥抱前来接机的妈妈，见到久未见面的亲人喜悦溢于言表。

陈立农和妈妈在镜头前也有许多亲密互动，时不时勾肩搭背、还开玩笑吐嘈妈妈：“你哪里漂亮？”两人好友似的相处模式让节目欢笑声不断。节目中，陈立农带着外公和妈妈一起拍全家福，感叹小时候家境不富裕，无法在当时留下全家福是他最大的遗憾，现在自己有了工作能力只想赶快把握机会、和家人创造回忆。

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陈立农首次展现温馨的家庭生活日常，也曝光了阳光开朗的陈立农背后一个不为人知的伤感故事。《限定的记忆》中，陈立农也第一次讲述了父亲的故事。两年半前，陈立农的爸爸在海边留下了一通仿佛遗言的电话后便不知所踪，陈立农一直相信爸爸没有离开，每次回到家乡都要来海边看一看、等待爸爸回来。

问到“如果有机会回到过去，最想回到哪个瞬间”，陈立农坦言：“有些东西错过了就回不去了，没有办法去改变，现在会认真的去回想和爸爸在一起的瞬间，努力把美好的时光记下来。”

陈立农和外公、妈妈一起拍全家福时，更逗趣地教外公比爱心。



资料来源：新浪娱乐、ettoday、中新网