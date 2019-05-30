陈柏宇628亮相大马开唱，实力演唱首首“隐世”歌曲

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有“隐世歌王”之称的Jason陈柏宇在2017年带着《陈柏宇Speechless演唱会》首次踏上香港红馆，如今他更是把演唱会移师大马，在2019年6月28日举办同主题演唱会！

去年九月荣升当爸爸的陈柏宇在乐坛上一直有不少出色的歌曲，多年来一直“歌红人不红”，因此被网民封为“乐坛隐世高手”。他早期出道时唱过不少“红歌”，包括《固执》、《永久保存》、《最佳努力奖》、《一公升的眼泪》等歌曲。他更在2007年在台湾TVB8金曲榜颁奖典礼中获得“最有前途男新人（铜奖）”，无奈他亮眼的成绩和漂亮的嗓音并没有引起大众的关注。

如今，陈柏宇不再“隐世”！现在可谓事业、家庭两得意的陈柏宇，在经过一番努力后，他的实力凭着多首出色曲子如《回眸一笑》、《别来无恙》、《你瞒我瞒》、《上集大结局》、《没有你，我什么都不是》等，终于得到大家的认同和喜爱。2018年，他的《别来无恙》Lyric Video和Music Video共得到超过4百万点击率，成为了最出名和最经典的代表作之一。

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今日，iMe MY宣布陈柏宇《陈柏宇Speechless演唱会》吉隆坡站即将在2019年6月28日（星期五），傍晚8时30分，在吉隆坡HGH Convention Centre开唱，届时他将演唱首首“隐世”歌曲给粉丝听！演唱会票价将在2019年6月1日（星期六），在 www.ticketcharge.com.my 正式公开发售，票价分为RM388（Gold Zone）和RM268（Silver Zone），票价不包含RM4手续费。欲知更多详情，请留守iMe MY面子书、Instagram和Twitter。

《陈柏宇Speechless 演唱会》吉隆坡站

日期：2019年6月28日（星期五）28th June 2019 (Friday)

时间：0830PM

地点：HGH Convention Centre, KL

票价：RM388（Gold Zone，坐席）、RM268 （Silver Zone，坐席）【票价不包含RM4手续费】

开票日期：2019年6月1日（星期六）

开票网站：www.ticketcharge.com.my