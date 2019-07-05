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陈妍希发文为老公陈晓庆生 甜蜜晒全家福 力破不和谣言！

by Tofu
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陈妍希发文为老公陈晓庆生 甜蜜晒全家福 力破不和谣言！
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7月5日凌晨，陈妍希发文为老公陈晓庆生，“日夜拍戏的陈先生辛苦了。愿你每日都能睡个好觉，愿你的付出都能有所得到，生日快乐。”稍晚，陈晓也转发了这条微博，称：“谢谢老婆，你是不是要表达身体健康，事业顺心，不过你这样比较文艺。”

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在陈妍希晒出的照片中，陈晓蓄着胡子，扎着小辫子，成熟帅气；一家三口的合照也超温馨。

此前有爆料称陈晓最近在和陈妍希闹矛盾，女方一直忙着工作没时间去看孩子，如今这样的隔空表白，力破俩夫妻的不和谣言！

 

资料来源：新浪娱乐

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