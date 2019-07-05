娱乐 Entertainment明星 Celebrity 陈妍希发文为老公陈晓庆生 甜蜜晒全家福 力破不和谣言！ by Tofu 5 July 2019 written by Tofu 5 July 2019 Advertisement 7月5日凌晨，陈妍希发文为老公陈晓庆生，“日夜拍戏的陈先生辛苦了。愿你每日都能睡个好觉，愿你的付出都能有所得到，生日快乐。”稍晚，陈晓也转发了这条微博，称：“谢谢老婆，你是不是要表达身体健康，事业顺心，不过你这样比较文艺。” Advertisement 在陈妍希晒出的照片中，陈晓蓄着胡子，扎着小辫子，成熟帅气；一家三口的合照也超温馨。 此前有爆料称陈晓最近在和陈妍希闹矛盾，女方一直忙着工作没时间去看孩子，如今这样的隔空表白，力破俩夫妻的不和谣言！ 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 女舞者镜头前放不开，“尼克总监”亲自调教，创出道以来尺度最开MV next post 邓爸比，你的山竹长大啦！ You may also like 《白色强人》到底有什么好看？ 5 July 2019 与老公张晋甜蜜海边散步 蔡少芬怀第3胎 甜蜜大肚照曝光 5 July 2019 官宣！李荣浩要来了！“年少有为”世界巡回演唱会即将在马来西亚开唱 5 July 2019 邓爸比，你的山竹长大啦！ 5 July 2019 大S因为他一句话爆哭？爱他比汪小菲更早！ 5 July 2019 小S13岁许老大蜕变！高冷登时尚杂志 气势不输小S 4 July 2019 何猷君、奚梦瑶官宣结婚！甜晒结婚登记照 4 July 2019 《小美人鱼》真人版女主角确定是她！ 4 July 2019 《玩命关头9》Letty怀孕了？ 4 July 2019 《守百年之约》冲出海外！ 中国芒果TV国际APP买下播映版权 4 July 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.