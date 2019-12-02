娱乐 Entertainment明星 Celebrity 陈伟霆发文悼念高以翔「今天你就回家了，你一定会在那个世界过得很好」 by Tofu 2 December 2019 written by Tofu 2 December 2019 Advertisement 11月27日因录制《追我吧》不幸猝死的高以翔，12月2日遗体将运回台湾。与高以翔同场录制嘉宾陈伟霆在微博发文悼念高以翔指“那天是我们第一次见面”就已经觉得高以翔非常亲切，也表示很感叹“这之后的画面我回忆了很多遍，我很希望来得及阻止一切的发生，希望我们可以不止认识这一天的时间。”并缅怀：“今天你就回家了，你一定会在那个世界过得很好，我相信”。po文发出后也引来许多网友留言安慰并希望陈伟霆也要多多照顾自己，好好休息。 Advertisement 陈伟霆在抢救现场曾被拍出正在祈祷的动作，然而高以翔依然不幸逝世。 资料来源：新浪娱乐、搜狐娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 2019年度最精彩的推理神作《Knives Out》！叫好叫座！ next post 赵元同签字离婚！和梁静茹的婚姻正式划下句点！ You may also like 高以翔遗照曝光！灿烂笑容「这张照片最能表达Godfrey在至亲好友心中的温暖形象」 2 December 2019 高以翔回家了！女友同机伴随挚爱回台 2 December 2019 赵元同签字离婚！和梁静茹的婚姻正式划下句点！ 2 December 2019 2019年度最精彩的推理神作《Knives Out》！叫好叫座！ 2 December 2019 诸位久等了！官宣现男友新戏《剑王朝》12月6日上线 2 December 2019 《女儿们的恋爱》恩爱CP是真的？陈乔恩、艾伦发背影合照承认恋情「没剧本没台词 爱情没有放弃我」 2 December 2019 郭碧婷新发型一改黑长直风格 2 December 2019 高以翔今日回台湾 2 December 2019 马丽宣布怀孕了！ 2 December 2019 毛加恩公开婚礼「缅怀高以翔私藏片」 4分钟满满笑容影片全是洋葱 1 December 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.