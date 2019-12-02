陈伟霆发文悼念高以翔「今天你就回家了，你一定会在那个世界过得很好」

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11月27日因录制《追我吧》不幸猝死的高以翔，12月2日遗体将运回台湾。与高以翔同场录制嘉宾陈伟霆在微博发文悼念高以翔指“那天是我们第一次见面”就已经觉得高以翔非常亲切，也表示很感叹“这之后的画面我回忆了很多遍，我很希望来得及阻止一切的发生，希望我们可以不止认识这一天的时间。”并缅怀：“今天你就回家了，你一定会在那个世界过得很好，我相信”。po文发出后也引来许多网友留言安慰并希望陈伟霆也要多多照顾自己，好好休息。

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陈伟霆在抢救现场曾被拍出正在祈祷的动作，然而高以翔依然不幸逝世。

资料来源：新浪娱乐、搜狐娱乐