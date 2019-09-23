陈乔恩约会的大马型男其实是超狂富二代！

台湾女性陈乔恩日前加入中国综艺节目《女儿们的恋爱》第二季，在节目上和来自马来西亚的男嘉宾曾伟昌（Alan）约会。尽管男方身材壮硕，但颜值却掀起两极争议。近日有网友爆料，曾伟昌其实是大马富二代，而且坐拥3座庄园，再度掀起热议。
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陈乔恩在《女儿们的恋爱2》中与曾伟昌约会，两人看似相处融洽，聊天也相当自然开心，但在摄影棚内观察女儿约会动向的陈爸似乎对男方不太满意，「我觉得孩子（陈乔恩）不会喜欢。」，更直言：「我不太喜欢。」
据悉，这次与陈乔恩配对的男嘉宾，是来自大马柔佛的曾伟昌（Alan Chen），外型阳光健硕的他，之前住在澳大利亚，现在从事健康食品研究与开发，并担任公司总监的职位，今年只有31岁！他也曾在节目上透露，自己平时的兴趣是绘画，并于今年4月在Senso Art Gallery以《大自然的气韵》为主题，举办过个人的水墨画画展！
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可惜的是，曾伟昌的年龄与40岁的陈乔恩有着9岁的差距，这点并不符合陈乔恩的择偶条件，就连陈爸爸在下期预告里表示，Alan不会是女儿喜欢的类型！
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然而，近日有网友爆料，曾伟昌得背景超强大，他其实是马来西亚富二代，前女友更是马来西亚小姐，并坐拥3座庄园。
新闻来源：Ettoday