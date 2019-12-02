陈乔恩刚认爱 男友Alan被挖黑料！

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台湾女星陈乔恩和男友艾伦（Alan）因为参加中国综艺节目《女儿们的恋爱》结缘，2日两人打破外界「照剧本恋爱」的质疑，宣布正式交往。不过恋情官宣后，男友的IG就被发现关注大量辣妹、而且频繁互动，引发争议，这让许多人对陈乔恩的选择大感失望，纷纷把微博头像换成黑色，宣布脱粉。对此男友主动公开说明自己和美女们的关系。



艾伦表示自己是个普通人，遭指点赞网红、大胸妹、色情钢管舞女郎等，都是错误解读，「她们其实都是我的朋友，她们有正当职业。」他更逐一解释，钢管舞女郎是会计，跳钢管舞是休闲娱乐，而且不是在夜店跳，是在studio学的，结婚了老公也一起跳；第二位辣妹是学法律，而且也是内衣模特儿；打高尔夫的女生是自己担任教练时的学生，当教练时也有教男学生。

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同时艾伦也公开私讯截图，截图中被朋友直言抱怨：「我真的很受不了这样被无故放大和议论，我希望你可以给我一个交代，你要追女明星是你的事，真的很夸张。」他感觉对朋友很抱歉，也觉得莫名其妙，借着公开回应向朋友说Sorry。



陈乔恩也回应艾伦：「Alan你的ins红了，而且会计的爱好是学习钢管舞，有中我的笑点了，对被无辜牵扯的人很抱歉，希望不要打扰到人家。」

【艾伦微博全文】

我是一个普通人也没想过要通过节目受到什么关注，关于今天网路上被大众说我点赞网红，大胸妹，色情钢管舞女郎。这是错误的解读。她们其实都是我的朋友，她们有正当职业。

第一张钢管舞女郎，她是会计，钢管舞是她的休闲娱乐。而且她的钢管舞不是在夜店跳，她是去studio学的，她结婚了老公也跟她一起跳。

第二张图片的女生是学法律的，她很生气被误会。她也是内衣模特儿，这是她的兴趣，谁都无法去judge。

高尔夫的也是朋友，以前我是她的教练，我教她打高尔夫。其实我也有教男的，高尔夫球是我的兴趣。

本来我觉得这都是普通的事情，重点是我对我的朋友觉得很抱歉。她们本来就不应该被牵扯到裡面来。其实我也觉得很莫名其妙。

我想跟我的朋友们说sorry。

新闻来源：ETtoday