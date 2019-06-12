阿翔认偷吃5金句， 老婆Grace首回应这样说

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阿翔一早被爆偷吃谢忻后，今天中午现身直播，他一现身就露出笑容，态度似乎没有非常紧张，遭到网友群起砲轰，他坦承和谢忻之间因为彼此一直以来都很密切，一时之间没有拿捏好分寸，才会做出背叛老婆的事，也公开向家人、老婆、孩子道歉。

记者会逐字稿全文：

“不好意思喔，让所有的朋这样子辛苦的来到现场，不好意思，对不起喔，浪费了社会资源，谢谢大家关心这样。先跟最爱的老婆和小朋友和家人，说声不好意思，说声对不起，说声道歉。和谢忻之间的情感都是满满的，没有拿捏好好朋友的分寸，造成今天这个样子，跟家人老婆说声抱歉，之后会好好检讨自己，希望大家可以给阿翔再一次机会。”

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但是对于他的道歉，很多网友认为不仅没有诚意，还没有悔过之意。

以下是阿翔记者会的5大金句：

1.和谢忻之间的情感都是满满的

2.没有拿捏好好朋友的分寸

3.友谊不会结束，但超过友谊的感情会结束（胡瓜）

4.我们是好朋友的一个状态，有时候互相彼此的一个失落，拥抱鼓励都是有的

5.到现在为止还是很好的朋友，那这阵子可能就是，就是满密切…其实一直以来都是满密切

其实稍早在事情爆出后，阿翔的老婆Grace在脸书发文首度发声。

Grace在脸书写下：

「不好意思。为担心模煳焦点。洗润肤的活动抽奖文先删了。对于有分享抽奖的朋友。活动将于之后补上。真的多谢你们～」

之后就没有其他回应了。

资料来源：ettoday