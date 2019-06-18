阿翔正式召开记者会 搭档、师兄浩子现身鞠躬道歉「他们犯错等于我犯错」 行动力挺「浩角翔起不会解散」

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「浩角翔起」阿翔和谢忻爆发外语风波后，演艺事业受重创，尤其毁掉15年辛苦累计的形象的心血，甚至之后更拖累耗子。今日（18日）阿翔和搭档浩子一起召开记者会，在经纪公司人员、老板陪同下面对这次丑闻。

阿翔在记者会一开始就哽咽，先90度鞠躬「首先再一次跟我的老婆小孩再一次说声对不起，还有我的家人爸妈，一直支持我的朋友还有我的搭档浩子，说声对不起，真的很抱歉让大家失望了。这些日子很难熬，做错了，这是非常严重糟糕的错误。所有的批评，代价我都虚心接受，并且负责面对。最感谢的就是我的老婆，陪我走过这段非常艰辛非常难熬的日子。我的老婆小孩是我这辈子最大的责任，是我的承诺。未来的日子我会加倍努力守护他们，不让他们受伤害，永远在一起。」

随后，搭档浩子也在记者会上表示，对于「翔忻出轨」完全不知情，直到当天看到消息才得知，而翔嫂Grace更在第一时间与浩子联系表示：「阿翔现在很不好，拜托你帮我鼓励一下他」。

翔嫂这样的举动连浩子都替她心疼，在记者会上第一句话就说「Grace辛苦你了！我们大家都很心疼你」。对于自己身为阿翔的拍档和谢忻的师兄，俩人现在犯错也等于自己犯错，更几度面对大众致歉「郑重跟大家说对不起」，引来网友们纷纷留言：“干嘛替他道歉，你根本没有错！”

这次记者会上大家最为关键的莫过于「浩角翔起」是否会解散，浩子则在记者会上表示在风波爆发的第二天，接到浩妈的电话，不断叮咛「阿翔发生这件事，你不可以看不起人家，要对阿翔、谢忻好一点！要继续合作」，以行动力挺搭档，更明确保证「浩角翔起不会解散」！

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在记者会上，经纪公司「时代创艺」同步发表声明「时代创艺隆重宣布，公司旗下艺人阿翔和谢忻，即日起，两人演绎工作全面停工，各自反省检讨，再次向社会大众表达最深的歉意。」

记者会逐字稿：

阿翔：

首先，再一次的跟我的老婆小孩说声对不起（鞠躬）。

还有我的家人爸妈一直支持我的朋友（哽咽）。

还有我的搭档浩子，说声对不起（鞠躬）真的很抱歉，让大家失望了。

这些日子很难熬，做错了，这是非常严重糟糕的错误，所有的批评代价，我都虚心接受，并且负责面对，身边朋友的打气，我也都铭记在心。

最感谢的（哽咽）就是我的老婆，她愿意陪着我走这一段，非常艰辛很难熬的日子。

我的老婆小孩是我这辈子最大的责任、是我的承诺，在未来的日子里，我会加倍努力守护他们不让他们再受伤害，永远再一起。

这些日子，谢谢大家的关心，谢谢大家（鞠躬）。

浩子：

这件事情我最想说的一句话就是：Grace辛苦你了！我们大家都很心疼你。

他们这件事情在伦理道德和社会的期待，犯了很大的一个错误，身为阿翔拍档的我，还有身为谢忻师兄的我，他们犯错等于我犯错，我在这边要很郑重跟大家说一句对不起（鞠躬）。

事情发生的第二天，我接到我妈妈的电话，她就跟我说：「浩子啊！阿翔发生这个事情，你不能看人家不起知道吗！你要对阿翔和谢忻卡厚欸（好一点），你们不能这样拆散，要继续合作。」

我很感谢我妈妈在这么艰困的时候打这一通电话给我，浩角翔起也不会因为这样而解散。

最后我想要在郑重跟大家说对不起，我没有奢求大家的原谅，我只希望你们有听到这句很真心诚意的对不起，对不起（鞠躬）。

问答部分全文：

记者：浩子很早就知道吗？

浩：我是在那天早上才知道的，事前完全不知道。

记者：谢忻会切割吗？

翔：到目前为止，已经完全没有连络，现在最重要的，是顾好我自己的家庭，谢谢大家。

记者：那谢忻怎办？她掉了工作。

翔：工作上面的安排，全部有劳公司帮我们做处理，现在最重要的就是顾好我自己的家庭，弥补我自己的家庭。

记者：跟谢忻在一起多久？

浩：我觉得不管事在一起长或短，他们就是错误了，他就是犯错了，不管时间或长或短。

翔：10几年来的工作默契，10几年来如此的熟悉，在这一个多月发生了变质，我没有拿捏好好朋友之间应有分际，再次跟大家道歉对不起（鞠躬）。

记者：老婆私下怎说的？

翔：老婆公开的信件我非常谢谢老婆在这段日子愿意陪我这样走下去，愿意陪我度过这艰难的时刻，她想对我说的话，都写在这篇文章上面。

浩：其实事情发生以后，Grace有传简讯给我，她说阿翔现在很不好，拜托你帮我鼓励一下他。

资料来源：ettoday、嘘新闻