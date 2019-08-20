阿翔复出后Grace发文完全不提老公

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台湾艺人阿翔19日宣布复出，老婆Grace晚间发文感谢大家关心，同时也提到自己这段日子来的心情，「即使亲密的好友主动关心，我都会像消了气的风筝，一样沮丧」，坦言还需要一段时间平复心情，同时在发文中并未提到老公阿翔。

自从阿翔和谢忻爆出车吻婚外情后，Grace在老公陷入事业危机之际，选择了原谅他，「陈秉立…你的世界在下雨吗？换我⋯为你撑伞…。」长文令网友为之动容。之后阿翔停工挽救婚姻，两人还被拍到现身澳门度假，也一起参加孩子的毕业典礼，双方都很努力修补夫妻关系。

Grace昨天深夜缓缓道来，「我正在努力……用力地…比以往更好。」她透露这段时间里，甚至在路上都有人鼓起勇气问「我可以抱抱妳吗」，从体温传来瞬间感受到无敌勇气，感觉自己很幸福。不过她坦言，「即便亲密的好友主动关心，我都会像消了气的风筝……一样沮丧……请再给上一些些或许不算短的时日。」承认自己目前还在和婚变的低潮奋战中。

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除了长文倾诉挽救婚姻的心情，Grace也配文上传了2张近照，一张是单穿细肩带洋装，逆光下拍摄仍可看见笑容，身后天空湛蓝；另一张是在叶下自拍，露出半张侧脸，同样笑容甜美，被粉丝大讚「太美了！」而她也为自己打气「人生但求，无愧于自己，得把未来过的漂亮！是吧。」值得一提的是，Grace的发文中并未提到老公阿翔。

【Grace脸书全文】

嗨～许久不见⋯

你们⋯好吗？

我⋯正在努力⋯用力地⋯比以往更好！！

这些时日，遇见许多各地的朋友

不论熟识或未曾谋面

总捎来给我加油打气的来讯

在路上遇到我

甚至可爱的鼓起勇气问！～我可以抱抱妳吗？

可以啊！谢谢你/妳，用体温传来霎那的无敌勇气，热呼呼的抱着害羞的你们，实在让人感到⋯我真的很幸福啊！！

而，也请不见怪，我无法一一的回讯。

这段日子，即便亲密的好友主动关心

我都会像消了气的风筝..一样沮丧⋯

请再给上一些些或许不算短的时日

有好的信息

当然也有不少严厉和伤害的字语，

日日都洗版我的内心，某种程度上，我仍同理那些持反对意见的声浪，因，日子是自己选择的，难与他人道尽其中。

酸、苦、甜⋯还有点儿辣！

而，其实！

生命串联了无数个分岔口，你能做的，就是，别让自己后悔啊！转身或留下，选择后就得用尽一切努力达标它，尔后！

不须此行。

人生但求，无愧于自己，得把未来过的漂亮！是吧!!

我或许不是大家想像中的那么坚强

但我会加倍勇敢

努力让自己变得更好

要～

谢谢天公伯赐给我们3个无价之宝

谢谢一路上爱着我的朋友们

谢谢在顺风时不常联络，而是我失意时才冒出头的挚友们

谢谢生命中的低潮这么早来到，让我知道，还有很长很长的日子要过呢！

来打够勾勾吧！

让我们一起用微笑面对每天

新闻来源：Ettoday