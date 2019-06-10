阿福邓福如甜晒婚礼照 性感礼服让网友直呼「仙女下凡」

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歌手阿福邓福如去年11月27答应男友YouTuber HowHow（陈孜昊）的求婚，并在今年西洋情人节登记，正式升格夫妻后！俩人8日低调地在台北万豪酒店举办婚礼，阿福的老板张小燕更现身担任证婚人，相当温馨。

阿福9日在IG分享新婚感言：「那个～人生第一次办婚礼，好像也是满有趣～」并自嘲是乡下俗，「不知道婚纱这种东西穿在身上可以如此让人举步维艰」，她也无奈地说：「虽然整个过程被我的笨脚搞得颇烙赛。」最后更逗趣地以当兵巧妙比喻结婚感想：「你不会想再经历一次，但总会庆幸自己扎实体会过一次。」

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（以上图片翻摄自instagram/@afuuuuuuuuuu）

而阿福和HowHow对婚礼一直保密到家，消息更是防得滴水不露，直到当天有照片流出才让喜讯曝光，只好自己补几张。阿福在社交圈官宣喜事后，许多出席婚礼的朋友也悄悄在社交圈晒出阿福仙女下凡的美照！

（以上图片翻摄自蔡哥instagram/@tsaibrotherboofan）

（以上图片翻摄自网友instagram/@amazing_amy0627）

阿福幸福po文：

资料来源：ettoday