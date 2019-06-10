阿福邓福如甜晒婚礼照 性感礼服让网友直呼「仙女下凡」

歌手阿福邓福如去年11月27答应男友YouTuber HowHow（陈孜昊）的求婚，并在今年西洋情人节登记，正式升格夫妻后！俩人8日低调地在台北万豪酒店举办婚礼，阿福的老板张小燕更现身担任证婚人，相当温馨。
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我願意。 四年前的今天 我們網友當了半年 第一次見面 就相約在信義區的一棵樹下 那天你騎著摩托車載著我到處跑 我們逛了一圈你的母校 聊著再更之前彼此的生活都怎麼過 也聊著好遠以後未來的夢想 你說你碩士畢業後想要當厲害的特效師 我說我想要寫更多好聽的歌感動更多的人 於是我們開始了一段好長的遠距 相隔地球的兩端 一年四個月的黑夜與白晝 終於 你回來了 我們一起在各自的領域努力前行 也一起經歷了好多的酸甜苦辣 而四年後的今天 我們都比當初的自己 還要再更成熟、更懂得珍惜彼此 最後 我們決定 要一起前往人生的下一段旅程 今後 就請多多指教了 謝謝你愛我( ´꒳` ) #然後我完全沒想到你會在迪士尼小燈塔跟我求婚 #然後戒指很ㄌㄤ
阿福9日在IG分享新婚感言：「那个～人生第一次办婚礼，好像也是满有趣～」并自嘲是乡下俗，「不知道婚纱这种东西穿在身上可以如此让人举步维艰」，她也无奈地说：「虽然整个过程被我的笨脚搞得颇烙赛。」最后更逗趣地以当兵巧妙比喻结婚感想：「你不会想再经历一次，但总会庆幸自己扎实体会过一次。」
（以上图片翻摄自instagram/@afuuuuuuuuuu）
而阿福和HowHow对婚礼一直保密到家，消息更是防得滴水不露，直到当天有照片流出才让喜讯曝光，只好自己补几张。阿福在社交圈官宣喜事后，许多出席婚礼的朋友也悄悄在社交圈晒出阿福仙女下凡的美照！
（以上图片翻摄自蔡哥instagram/@tsaibrotherboofan）
（以上图片翻摄自网友instagram/@amazing_amy0627）
阿福幸福po文：
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好喇 那個～人生第一次辦婚禮 好像也是滿有趣～ 但我鄉下俗 不知道婚紗這種東西穿在身上可以如此讓人舉步維艱 只要穿著婚紗開始走動 我的表情就會瞬間變成醬—>( ･᷄д･᷅ ) 雖然整個過程被我的笨腳搞得頗烙賽 但這種事對我而言就像當兵一樣： 「你不會想再經歷一次，但總會慶幸自己扎實體會過一次」 是說 我又知道當兵感覺是什麼？ 對，我就是知道 不要問。 總而言之 婚禮之繁瑣事都告一段落了 該繳出去的眼淚也沒有少繳QQ 重點是辦完婚禮隔天還不是一起去吃早餐 地球也一樣繼續繞著太陽轉啊 是為什麼要弄個儀式恐嚇彼此好像再也見不到對方呢QQ 好啦 總之終於終於可給長輩個交代了～～ 然後就可以去打電動了喲喔耶～ 咦？ #好啦也該開始認真思考音樂的事了 #是說 #偷拍的人拍的照片太NG只好自己補幾張 #偷拍的人可不可以好好把照片拍好喇 #偷拍的人你到底躲在哪裡嘛嗚嗚嗚 #偷拍的人會被警察抓喇 #偷拍的人真的很奇欸 #是急屁急 – 後記： 要辦場婚禮真的是件非常勞神之事 一定要感謝一下幫助我們完成這場婚禮的朋友們QQ @shang_jie @wenlee___ @tsaigray2018 @miso.yu2017 @jadore.wedding.event @nicolefeliciacouture @julia_weddingnews @coronation.lace.bridal @jamie690414 @yunischen 特別謝謝Yvvone不止是婚顧還兼差了我的小保姆深怕我巧克力吃太少嗚嗚
资料来源：ettoday