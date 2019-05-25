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阿娇凌晨整点甜蜜贺老公：生日快乐！ 力破分居传闻

by Tofu
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阿娇凌晨整点甜蜜贺老公：生日快乐！ 力破分居传闻
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25日凌晨，锺欣潼在社交平台上晒出和老公的合照：“终于等到你过30岁生日啦，老公，生日快乐！”，赖弘国也以两颗爱心回应。随后再晒出一张结婚时照片，甜蜜回忆结婚纪念日，写道：“这么快就一年啦！开心的时光过得特别快，希望和你白头到老。”，甜蜜十足啊！

此前，有爆料称阿娇结婚不到一年与老公赖弘国分居，称两人婚后一直租房子住，还称阿娇生活拮据，而这举动足以力破分居传闻。

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終於等到你過30歲生日啦 😆😆😆 老公 生日快樂🎉 @m01yb46

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资料来源：新浪娱乐

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