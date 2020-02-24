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阿兹敏与10国会议员退党　成为独立议员

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
阿兹敏与10国会议员退党　成为独立议员
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随著首相敦马哈迪正式宣布辞职，人民公正党前任署理主席拿督斯里阿兹敏阿里也宣布，将和其他10名公正党国会议员退出公正党并离开希望联盟，成为独立议员。

阿兹敏在推特如此宣布，并列出其馀10名退出公正党和希盟的国会议员名单，包括前公正党副主席祖莱达。

较早前，公正党通讯主任法米在其推特，宣布开除阿兹敏阿里和祖莱达。

11名公正党国会议员包括:

1. YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali 拿督斯里阿兹敏阿里

Ahli Parlimen Gombak 鹅唛区国会议员

2. YB Puan Hajjah Zuraida Kamaruddin 祖莱达

Ahli Parlimen Ampang 安邦区国会议员

3. YB Dato’ Saifuddin Abdullah 拿督賽富丁阿都拉

Ahli Parlimen Indera Mahkota 英迪拉马哥达区国会议员

4. YB Baru Bian 巴鲁比安

Ahli Parlimen Selangau 实兰沟区国会议员

5. YB Dato’ Kamaruddin Jaffar 拿督卡马魯丁惹

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Ahli Parlimen Bandar Tun Razak 敦拉薩鎮区国会议员

6. YB Dato’ Mansor Othman 拿督曼苏

Ahli Parlimen Nibong Tebal  高渊区国会议员

7. YB Dato’ Rashid Hasnon 拿督拉昔

Ahli Parlimen Batu Pahat 峇都巴轄区国会议员

8. YB Dato’ Seri Dr. Santhara Kumar 拿督斯里山达拉

Ahli Parlimen Segamat 昔加末区国会议员

9. YB Ali Biju 阿里比朱

Ahli Parlimen Saratok 砂拉卓区国会议员

10. YB Willie Mongin 威利莫因

Ahli Parlimen Puncak Borneo婆罗洲高原区会议员

11. YB Jonathan Yasin 佐纳丹

Ahli Parlimen Ranau 兰瑙

 

东方日报

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