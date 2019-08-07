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阿信有YouTube帐号了！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
阿信有YouTube帐号了！
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阿信有YouTube帐号了！昨天他在频道「五月天 阿信」上传了第1支影片，是日前在超犀利趴演唱的《玫瑰少年》五月天版本，惊喜礼物让大批粉丝都high翻了！

据悉，为了力挺婚姻平权，五月天今年参加超犀利趴，选的都是充满爱的歌，包括《䧳雄同体》、《爱情万岁》、《拥抱》、《彩虹》、《盛夏光年》、《爱情的模样》等，唱到蔡依林《玫瑰少年》这首歌时，更是引爆全场观众尖叫，让气氛大热。

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才过几天，五月天版本的《玫瑰少年》就在阿信YouTube频道上传，让更多人都能一起聆听。影片公开后，他也在频道幽默提问：「孩子们都有乖吗？」提醒大家要记得订阅、开启通知，交代完之后才说「好了，放你们去单曲循环」。

粉丝收到惊喜礼物，纷纷在YouTube热烈回应「阿信唱得好有韵味」、「第1支影片竟然跟Jolin有关」、「什麽时候可以听到孩子的爸妈合唱」，也有人敲碗希望阿信未来多更新，「敲碗vlog跟cover」、「有机会看到你直播吗」、「许愿日常垃圾话」。

点次通往阿信YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCtUQA2wDnwI1WWiKkkb58Og

新闻来源：Ettoday

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