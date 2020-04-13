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防长：首相决定行动管制令期间 理发眼镜店禁止营业！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
防长：首相决定行动管制令期间 理发眼镜店禁止营业！
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早前首相宣布一些特定行业包括理发店、眼镜店等在第三阶段的行动管制令可以恢复营业，引起许多人反对。

对此，国防部高级部长拿督斯里依斯迈沙比利宣布，首相丹斯里慕尤丁已经决定，禁止理发店、美发院及眼镜店在行动管制令期间营业！

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他主持行动管制令跨部门特别会议后，在首相署召开新闻发布会表示，政府在这个课题上聆听了专家及非政府组织的意见及看法。

“因此，首相丹斯里慕尤丁已经作出决定，即理发店、美发院及眼镜店，在行动管制令期间都不准营业。”

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络

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