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防长：滞留校园的大学生不允许回乡！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
防长：滞留校园的大学生不允许回乡！
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继禁止理发店、美发院及眼镜店在行动管制令期间营业之后，国防部高级部长拿督斯里依斯迈沙比利表示，首相丹斯里慕尤丁也决定禁止任何形式的斋戒月市集在行管令期间进行。

而他今日出席行动管制令执行跨部门特别会议后，在通过直播进行的新闻发布会上说，今日的会议也决定，不允许现在留在各大学和大专校园的大专生回乡。

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新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络

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