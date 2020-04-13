生活 Lifestyle 防长：滞留校园的大学生不允许回乡！ by Bryan 帝琰 13 April 2020 written by Bryan 帝琰 13 April 2020 Advertisement 继禁止理发店、美发院及眼镜店在行动管制令期间营业之后，国防部高级部长拿督斯里依斯迈沙比利表示，首相丹斯里慕尤丁也决定禁止任何形式的斋戒月市集在行管令期间进行。 而他今日出席行动管制令执行跨部门特别会议后，在通过直播进行的新闻发布会上说，今日的会议也决定，不允许现在留在各大学和大专校园的大专生回乡。 Advertisement 新闻摘自：星洲日报 照片摘自网络 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 再被拍！杨幂和魏大勋同回酒店庆生，魏大勋微博动态引热议 You may also like 防长：首相决定行动管制令期间 理发眼镜店禁止营业！ 13 April 2020 新冠肺炎疫情教会我们的 8 件事 – 人生反思 13 April 2020 符合资格但还没收到援助金？内陆税收局：30日前需更新资料 13 April 2020 新加坡昨日新增233确诊病例，当中有10名病患是大马人！ 13 April 2020 中国大陆新增病例突破100宗！39天以来首次回到3位数！ 13 April 2020 约翰逊出院后感谢医护人员：救命之恩 无以言表 13 April 2020 全球新冠肺炎确诊病例破180万 超过11万人死亡 13 April 2020 英国首相约翰逊获准出院 暂时不恢复工作 12 April 2020 Form 6和专业文凭⽣统统可以获得RM200援助⾦！政府4⽉尾就会派发！ 12 April 2020 怕墓地不够用拼命挖坟屯墓地！发言人：这就是现实，我们需要准备好！ 11 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.