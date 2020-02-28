防弹JIMIN节目上认：爸爸！詹姆士柯登爽到推特改名「PAPA MOCHI」

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南韩天团防弹少年团（BTS）近日带着新专辑《MAP OF THE SOUL : 7》回归。日前，他们登上了美国知名脱口秀节目《詹姆士柯登深夜秀》（The Late Late Show with James Corden）。主持人詹姆士柯登（James Corden）和 JIMIN 还互认为父子，詹姆士柯登还兴奋改了推特名称。

防弹少年团更坐上了那台有名的「车上卡拉OK」（Carpool Karaoke）。路途中，詹姆士柯登问起粉丝们为成员取的昵称，并点名 JIMIN：“听说你是麻糬（MOCHI）？” JIMIN 一开始还没反应过来，之后听懂后也笑翻。

詹姆士柯登更透露自己非常爱吃麻糬，机智的JIMIN更秒回：「你是麻糬爸爸！（PAPA MOCHI）」柯登也马上接话：「那你就是麻糬宝宝（BABY MOCHI）！」两人一瞬间就成了父子，JIMIN更搞笑喊：「爸爸！」

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这也让「PAPA MOCHI」成为推特热门关键字之一，詹姆士柯登更直接把节目推特帐号的名字，从《詹姆士柯登深夜秀》改成《麻糬爸爸深夜秀》（The Late Late Show with PAPA MOCHI），还翻牌了粉丝的饭绘，再次认证和宣扬对「儿子」的喜爱。

新闻摘自：ETtoday

照片摘自网络