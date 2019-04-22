防弹少年团「已准备好入伍」 大哥JIN预计2020服役：若国家召唤，将全力以赴！

Advertisement



相信许多韩粉都最害怕一刻，那就是看着心爱的爱豆入伍。然而在韩国作为义务制兵役国家，每一个健康的成年男性都需要服兵役，即时是全球人气极高的爱豆也无法避免，就如防弹少年团BTS！

近期在美国CBS《SUNDAY MORNING》受访片段中，就曾公开过防弹们过往的采访，其中JIN针对兵役一事表态：「作为韩国人，入伍是一件理所当然的事，无论何时都做好了国家召唤的准备，并且会全力以赴！」RM也说：「当下我们能做的就是享受活动，集中精神。」

Advertisement



据2018年韩国兵役法改革，年满28周岁的艺人不能再以读研究生或为机构代言等理由推迟兵役。年满25-27周岁的艺人作为未服兵役者，需通过国外旅行许可才能延迟，而原本的延期时限也将从3年减至2年。

所以依据防弹少年团的出生年份为顺序，最先服兵役的将会是大哥Jin！

JIN: 04.12.1992

SUGA: 09.03.1993

J-HOPE: 18.02.1994

RM: 12.09.1994

JIMIN: 13.10.1995

V: 30.12.1995

JUNGKOOK: 01.09.1997

不过身为阿米不管多久，一定都会愿意等下去！

（片段从7.20开始）

资料来源：ksd