长途飞行很难熬？8招让你不再煎熬！

你是忙碌的空中飞人吗？有时一整周在空中飞的时间，比「脚踏实地」还长？其实只要掌握8要诀，长途飞行会舒服许多。如果你有私房撇步，也欢迎分享！

CNN报导，经常往返韩国和美国的裴韩娜（Hannah Bae）发展出一套排解10小时起跳长程飞行恼人时光的方式，而这一切必须从买机票时开始准备。

一、订机票时，要求一份特殊餐点

裴韩娜说，这是让搭机跨国飞行变得「还过得去」的最简单方式之一，而且大部分航空公司会免费提供这样的服务。

她觉得「亚洲素食餐」是最不容易出错的，这通常是指印度餐，其中还有蔬食、合乎伊斯兰教教法饮食和无麸质食品等选项。

为什麽要选这种餐？裴韩娜说，这餐点好过其他飞机餐，而且空服员会率先为你送餐。此外，其他飞机餐大都是一些碳水化合物高的餐饮，缺乏纤维。

二、穿着要兼顾舒适和美观

千万不要穿得很掉漆，裴韩娜建议女生可以穿上针织连身服饰或运动风的连身服饰，舒适度和宽鬆T恤一样，但比较有整体性。为了进一步保暖，她会再带一条羊绒披巾。

她时髦的男性友人则建议男性选择防皱衬衫，搭配长裤和舒服的乐福鞋。把硬挺的服饰、窄管裤或任何会让你腰部不舒服的服装留在行李箱。

三、登机时，先把将手錶的时间设为目的地时间

在飞机上调整作息，空服员通常不会根据你将前往的时区，为你调整光线方便入眠，也不会根据新时区该进食的时间送餐，所以你要练习自己在飞机上调时差。

四、喝大量的水

虽然这样会让你多次起身上厕所，但飞机上通常非常乾燥，你上飞机前就应该多补充水分，搭机前、飞行途中和下飞机后都应该继续补充水分。

你可以自己带空的水瓶，上飞机后，询问空服员可否帮你装满水。他们通常都会很乐意，把装满水的水瓶送回你的座位。

五、伸展

连续好几小时坐在狭窄的位子真的令人苦不堪言，所以伸展很重要。坐着时，别忘了偶尔转转四肢关节，扭扭脖子。当安全带的警示灯熄灭，你可以到洗手间那一区扭腰摆臀。

六、避免酒精和咖啡因

不好意思扫大家的兴。对许多人来说，酒精和咖啡因是种慰藉，但两种饮品都会干扰你的睡眠。豪饮还会导致脱水和伤害皮肤。

七、在随身行李放「随身用品包」，确保它就在你不远处

裴韩娜的随身用品包裡面有眼膜、耳塞、防晒乳和护手霜，注意飞机的窗户不会帮你阻隔紫外线。另外，包包里还有脸霜、乾洗手、牙刷、牙膏和牙线。

八、娱乐

裴韩娜在自己的iPhone和iPad装载排解无聊需要的乐子，她也推荐White Noise应用程式。另外别忘了行动电源也要充饱饱，免得座位没提供USB插槽给你充电。内容丰富却轻薄的杂志也是旅行良伴。

最后祝福大家，旅途愉快！

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：Bayvoice

日期：29/1/2018