“钱枫又胖了”碾压Angelababy登热搜榜首

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4月19日晚上，钱枫登上热搜第一名了，热度直接碾压Angelababy，不过关键词居然是“钱枫又胖了”。

19日播出的《天天向上》中，因疫情原因好久不见的天天兄弟汪涵、大张伟、钱枫、高天鹤重聚，但可明显看出钱枫又双叒吃胖了！

中国媒体对于钱枫的评语是：脸很宽很肥，腰部粗得像是一个水桶，身体上下横截面积都是一样粗。

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由于新冠肺炎疫情，中国早前实施了封城措施，就连演艺工作也被全面暂停。随着国内的疫情受控，多个地区和城市已相继解封，演艺工作也陆续恢复了。综艺节目《天天向上》也已复工，不过复工后的钱枫却严重发福，把其他的天天兄弟都吓呆了。看到钱枫后，汪涵先是问：你真的怎么胖成这样？你胖得跟熊大熊二一样。接着大张伟也调侃钱枫：枫哥，你夏天接真人秀节目吧，我躲在你身后凉快多了。然而钱枫并没有被他们的话影响，还骄傲地说：我就是为你们遮风挡雨来的。

汪涵随后猜测说：你应该过了两百（斤）了吧。

不过钱枫表示：两百没有。

但汪涵补刀：你现在还差多少？就差一碗粉，好，吃粉去。

对话中尽显兄弟间的情谊不变。

不仅如此，汪涵还忍不住伸手抚摸一下钱枫的肚子，圆鼓鼓的大肚子，货真价实，就连衣服都快被撑开了。

见到钱枫变胖后，有的网友吐槽他：“感觉杜海涛都比钱枫瘦！”不过也有的调侃自己说：“我仿佛看到了复工之后我的朋友看到我的样子！我这叫幸福肥，人民生活水平提高的象征！”

新闻来源： 新浪娱乐 & 搜狐