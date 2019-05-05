钢铁侠和雷神带孩子的区别 你比较爱哪款爸爸

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之前与大家分享过《复仇者联盟》中有两位宠妻英雄，钢铁侠和雷神的爱情故事。而5日，这两位英雄因「钢铁侠和雷神带孩子的区别」而猛上微博热搜，引起许多网友的热议！现在一起来看看这组照片。

这组照片一po出，瞬间引起粉丝们爆笑：”钢铁侠是「女儿，爱你3000遍」；雷神是「这是拿锤子的感觉」”，纷纷劝雷神大哥“快放下，那不是你的锤子。”

不过其实，私底下的Robert Downey Jr 和 Chris Hemsworth是完全受认证的好爸爸哦！尤其是雷神多次被拍到与孩子们一起玩乐和旅游的照片。

而且再加上这位爸爸的猛男肌肉，其实看起来孩子们都把爸爸当树来爬，雷神甚至需要花更多力气才能困住这几位小雷神。

至于钢铁侠也曾多次被拍到带娃的画面，甚至还拍了一组写真照。

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其实相信为人父母都能深刻体会到带娃的生活，尤其是在爱玩闹的阶段，更是伤脑筋，而英雄们带娃的日子与平凡人一样。有网友就非常“贴心”，将部分英雄们的带娃配上对白，真的太好笑了！一起见证这群英雄们的带娃生活啦！

Star-Lord: Chris Pratt

深爱美国队长的儿子，连星爵爷拿他没办法。

Doctor Strange: Chris Pratt

The Hulk: Mark Ruffalo

Hawkeye: Clint Barton

Captain America: Chris Evans

近日在采访中曾透露想要「结婚、生小孩」的美国队长，即将离开大队，但是小编还是超级不舍得这位英雄的！期待他未来的好消息，更期待他带娃的生活。

资料来源：微博