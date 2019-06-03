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钢琴家朗朗结婚啦！混血新娘撞脸两女神！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
钢琴家朗朗结婚啦！混血新娘撞脸两女神！
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6月的第一个喜讯，就是著名钢琴家郎朗公开结婚喜讯了！他昨天在微博晒出九张婚纱照并表白，“已经找到了我的爱丽丝，她是吉娜·爱丽丝”，惊喜公布婚讯。一直以来，以音乐事业为重的朗朗很少提及自己的私人生活，如今终于在36岁时完成了人生的婚姻大事。

据悉，郎朗和新娘Gina Alice几年前相识于德国柏林，初次见面郎朗就对这个长相甜美文静又有才华的女生很有好感。作为音乐家同行，两人有许多共同话题。

Gina Alice是德韩混血，今年24岁，毕业于汉堡音乐戏剧学院，她从4岁开始学习钢琴，8岁起开始在公共场合进行钢琴独奏演出。此外，Gina曾创作过多首乐曲，她在柏林爱乐大厅举办过三次音乐会，也曾多次在中国与广州、深圳、沈阳交响乐团合作进行音乐会演出。除了音乐上的才能，Gina Alice颇具语言天赋，精通德语、英语、法语、韩语等多国语言，如今中文也说得很流利。

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从新浪娱乐曝光的现场照片可以看出这对新人很用心准备婚礼，现场布置得十分唯美梦幻，台上还有一架钢琴。在昨天举行的婚礼中，周杰伦昆凌夫妇、约翰传奇夫妇等都纷纷现身观礼、祝福。

郎朗的新婚太太五官精致惊艳，身材苗条，不过在首次曝光时确让人感觉很面熟。仔细对比，她竟然和郭碧婷以及Angelababy高度相似。

果然长得漂亮的人儿都有共同之处啊！

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