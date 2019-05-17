钟丽缇回应与张伦硕争吵 两人观念不同

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钟丽缇和小12岁男星张伦硕结婚将近3年，姐弟恋情一直受到关注。近来夫妻带着张伦硕的妈妈，一起参加实境节目《我最爱的女人们》，曝光一家人私底下的互动。没想到在开播的第一集，钟丽缇和张伦硕就在节目中发生口角，张伦硕在节目中骂哭了钟丽缇，引起网友的强烈不满。

节目上，当张伦硕准备洗澡时，钟丽缇仅用了一张纸简单地帮他遮住镜头，事后老公大发脾气，对她喊：「妳过来，妳没给我挡住，妳过来，亲爱的。」还说她就是故意的，怒斥她懒惰，并希望钟丽缇向自己道歉。为此钟丽缇忍不住哭出来，就连婆婆也赶来安慰她。随后张伦硕遭到网友网络围攻，网友们一面倒力挺女神，不少人更批评他「冲老婆发脾气算什麽」、「自己没有手？自己不会挡？」等。

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面对外界骂声，张伦硕日前PO文高举印有「我错了」的灯牌道歉，还单膝下跪呈现出「跪榴槤」的视觉感，不过还是浇熄不了网友的怒火。对此，钟丽缇沉默多日后，昨天终于首度出声护夫，写下长文还原整件事情的经过。原来在录影当天，先是张伦硕怕她粗心大意，细心地帮她盖上镜头让他洗澡，避免了她的穿帮（洗澡画面暴露在镜头下），不过在钟丽缇洗完澡后，她打开了其中的摄像头却忘记盖上，张伦硕在浑然不知的情况下进入洗手间要洗澡，后来才发现原来的镜头被摘掉了，于是叫她帮他盖住，因为那个时候他无法自己出来盖，因为怕暴露身体部位，之后就是大家所看到的视频，既张伦硕要求格式化摄像机，把整个早上的内容删掉。

至于吵架的关键点，在加拿大出生的锺丽缇表示，因为自己是外国人性格，认为在国外沙滩上裸着上身晒太阳的行为很正常，男人即使光着小屁股也没什么。但是张伦硕的理念比较为传统，他觉得哪怕不是艺人，被拍了自己的暴露视频也是很可怕的。换句话说，两人是因为观念的分歧才发生争执。

言论一出，虽然仍有许多人替女神打抱不平，不过也有不少粉丝认为只是节目效果，而且人家夫妻感情好得很，偶尔小吵也没什么大不了。