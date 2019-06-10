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金秀贤7月1日正式退伍！ 经纪公司：新作讨论中

by Tofu
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金秀贤7月1日正式退伍！ 经纪公司：新作讨论中
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韩国演员金秀贤欧巴将于7月1日结束两年兵役正式退伍！经纪公司10日在社交圈发表好消息指，2017年10月23日作为现役入伍的金秀贤在第1步兵师志愿服役。 金秀贤因从小就患有心脏疾病，首次征兵检查时被判定为代替服役的4级公益勤务要员，但通过不懈的健康管理，最终被判定为1级，并作为现役入伍。

经纪公司透露说，他在执行最前方地区危险性较高任务的第1步兵师搜索大队，也将一等兵晋升为上等兵和上等兵晋升为兵长的时间分别提前了1个月，过着模范的军队生活。

2007年出道的金秀贤凭借电视剧《dream high》、《拥抱太阳的月亮》、《来自星星的你》和电影《盗贼们》、《隐秘而伟大》等成为韩流明星。 经纪公司表示:“在转役前已经与美容品牌签订了专属模特合同，现在正在不分电影、电视剧等类型，对各种作品进行研讨。”

经纪公司原文：

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#김수현 #전역 #7월1일 . . ➡️ 아시아의 별! 김수현씨가 오는 7월 1일 제대 합니다. 첫 신체검사에서 4급 공익근무요원 판정을 받았지만 꾸준한 건강관리를 통해 재검으로 1급을 받아 지난 2017년 10월 23일 입대했고, 최전방에서의 수색과 매복 작전을 수행해 위험성이 높다는 1사단 수색대대에 지원해 귀감이 됐습니다. . 군 생활도 누구보다 열심히! 성실히! 모범적으로 해온 김수현씨는 top팀과 특급전사로 선정되는 등 다방면에서 우수한 성적과 실력으로 조기진급도 했는데요. 연기자 활동도 군 생활도 '특급'인 김수현씨의 복귀에도 많은 관심과 기대 부탁드립니다! . #특급전사 #조기진급 #전역초읽기

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资料来源：金秀贤粉丝会

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