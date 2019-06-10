金秀贤7月1日正式退伍！ 经纪公司：新作讨论中

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韩国演员金秀贤欧巴将于7月1日结束两年兵役正式退伍！经纪公司10日在社交圈发表好消息指，2017年10月23日作为现役入伍的金秀贤在第1步兵师志愿服役。 金秀贤因从小就患有心脏疾病，首次征兵检查时被判定为代替服役的4级公益勤务要员，但通过不懈的健康管理，最终被判定为1级，并作为现役入伍。

经纪公司透露说，他在执行最前方地区危险性较高任务的第1步兵师搜索大队，也将一等兵晋升为上等兵和上等兵晋升为兵长的时间分别提前了1个月，过着模范的军队生活。

2007年出道的金秀贤凭借电视剧《dream high》、《拥抱太阳的月亮》、《来自星星的你》和电影《盗贼们》、《隐秘而伟大》等成为韩流明星。 经纪公司表示:“在转役前已经与美容品牌签订了专属模特合同，现在正在不分电影、电视剧等类型，对各种作品进行研讨。”

经纪公司原文：

资料来源：金秀贤粉丝会