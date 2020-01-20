金秀贤客串《爱的迫降》造型超眼熟！（含剧透）

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韩国演员金秀贤日前被报导指，将客串韩剧《爱的迫降》，但并未透露他以何种角色现身，然而19日晚间播出的第十集结尾彩蛋中，出现了熟悉的锅盖头、绿色运动服加黑白拖！正是金秀贤在电影《伟大的隐藏者》的招牌造型，原来他在《爱的迫降》中客串的角色正是2013年在电影《伟大的隐藏者》中饰演的东九！

《爱的迫降》第十集揭晓玄彬饰演的利正赫如何斗智，以及串通金正铉饰演的具承俊，两人合作将孙艺真饰演的尹世理送回南韩。而他亲哥哥之死也因为窃听员（金永敏饰演）的良心发现，终于揭开真相，因而如愿将凶手赵哲强（吴万石饰演）送军法审判。

然而赵哲强顺利脱逃，并威胁利正赫他会南下夺取尹世理的性命，为了爱，换他跨越国界，终于见到了让他患「相思病」的那个女人。另一方面，利正赫的父亲也为了儿子，派出第五中队的4名小兵加上窃听员，伪装成参加运动竞技的军人顺利抵达南韩。

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因为第一次踏上南韩土地，5人排成一列生硬的在街上行走，突然后方传来一声军事化的口令，「停！你们来南边多久了？」转到正面一看，「锅盖头」东九（金秀贤饰演）登场，他对5人表明身分：「我比同志你们早来这里很久了，因为上头一直没下达命令，而长期在这里等待。」但随即被中华餐馆老板飙骂，而他一回头马上变成伪装的傻瓜样，超级爆笑！

其实东九是金秀贤在2013年上映的《伟大的隐藏者》的角色，是一名窝藏在南韩的北韩间谍东九，为了隐藏身份而乔装成傻瓜。粉丝们看完《爱的迫降》超惊喜，直呼：「东九好久不见！」、「都7年了东九你还没回去？」、「真的好想念金秀贤」、「拜托快点接戏吧！」

另外怀孕6个月的崔智友也被tvN电视台证实将客串《爱的迫降》。

新闻来源： ETtoday