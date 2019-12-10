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金球奖入围名单公布：剧情类剧集最佳女主角竞争激烈

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
金球奖入围名单公布：剧情类剧集最佳女主角竞争激烈
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第77届金球奖入围名单已经在9日晚间揭晓，影音串流平台Netflix获得17项提名，包括《王冠》（The Crown）和《难，置信》（Unbelievable）等影集都大有斩获。

 

Jodie Comer

Olivia Colman

Nicole Kidman

Jennifer Aniston

Reese Witherspoon

作为竞争最激烈的奖项，「剧情类剧集最佳女主角」除了有艾美奖、英国电视学院奖双视，年仅26岁的Jodie Comer，以《追杀夏娃》对上《王冠》Olivia Colman，入围的还有《美丽心计》的Nicole Kidman，以及《晨间直播秀》的Jennifer Aniston和Reese Witherspoon。

 

Kit Harington

Rami Malek

Tobias Menzies

Brian Cox

Billy Porter

此外在「剧情类剧集最佳男主角」部分，Kit Harington以《冰与火之歌：权力游戏》在艾美奖后再次入围，也是该剧在本届电视类金球奖唯一的入围奖项。他将与《骇客军团》Rami Malek、《王冠》Tobias Menzies、《继承之战》Brian Cox，以及艾美奖视帝《艳放80》Billy Porter角逐金球。

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Carol Burnett

今年也是金球奖首度设立电视类终身成就奖，颁发给传奇喜剧女演员卡Carol Burnett。她不仅成为第一位获奖者，该奖项也将以她的名字命名。

第77届电视类金球奖 重要入围名单

最佳剧情类剧集
《王冠》（The Crown）
《追杀夏娃》（Killing Eve）
《美丽心计》（Big Little Lies）
《晨间直播秀》（The Morning Show）
《继承之战》 ​​​​（Succession）

剧情类剧集最佳女主角
Jodie Comer 《追杀夏娃》
Olivia Colman《王冠》
Nicole Kidman《美丽心计》
Jennifer Aniston《晨间直播秀》
Reese Witherspoon《晨间直播秀》 ​​​​

剧情类剧集最佳男主角
Kit Harington《冰与火之歌：权力游戏》（Game of Thrones）
Rami Malek《骇客军团》（Mr. Robot ）
Tobias Menzies《王冠》
Brian Cox《继承之战》
Billy Porter《艳放80》​​​​（Pose）

最佳喜剧类剧集
《伦敦生活》（Fleabag）
《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）
《巴瑞》（Barry）
《柯明斯基理论》（The Kominsky Method ）
《大政治家》（The Politician ）

喜剧类剧集最佳女主角
Phoebe Mary Waller-Bridge《伦敦生活》
Rachel Brosnahan 《漫才梅索太太》​​​​
Christina Applegate《麻木不仁》（Dead to Me）
Natasha Lyonne 《俄罗斯娃娃：派对迴旋》（Russian Doll）
Kirsten Dunst 《佛州中部上帝养成史》 ​​​​（On Becoming a God in Central Florida ）

喜剧类剧集最佳男主角
Michael Douglas 《柯明斯基理论》
Bill Hader 《巴瑞》
Ben Platt《大政治家》
Paul Rudd《悦纳新自我》（Living with Yourself）
Ramy Youssef《拉米》 ​​​​（Ramy）

最佳限定剧／电视电影
《核爆家园》（Chernobyl）
《佛西与沃登》（Fosse/Verdon）
《第二十二条军规》（Catch-22）
《最响亮的声音》（The Loudest Voice）
《难，置信》 ​​​​（Unbelievable）

新闻来源： ETtoday

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