金球奖入围名单公布：剧情类剧集最佳女主角竞争激烈

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第77届金球奖入围名单已经在9日晚间揭晓，影音串流平台Netflix获得17项提名，包括《王冠》（The Crown）和《难，置信》（Unbelievable）等影集都大有斩获。

作为竞争最激烈的奖项，「剧情类剧集最佳女主角」除了有艾美奖、英国电视学院奖双视，年仅26岁的Jodie Comer，以《追杀夏娃》对上《王冠》Olivia Colman，入围的还有《美丽心计》的Nicole Kidman，以及《晨间直播秀》的Jennifer Aniston和Reese Witherspoon。

此外在「剧情类剧集最佳男主角」部分，Kit Harington以《冰与火之歌：权力游戏》在艾美奖后再次入围，也是该剧在本届电视类金球奖唯一的入围奖项。他将与《骇客军团》Rami Malek、《王冠》Tobias Menzies、《继承之战》Brian Cox，以及艾美奖视帝《艳放80》Billy Porter角逐金球。

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今年也是金球奖首度设立电视类终身成就奖，颁发给传奇喜剧女演员卡Carol Burnett。她不仅成为第一位获奖者，该奖项也将以她的名字命名。

第77届电视类金球奖 重要入围名单

最佳剧情类剧集

《王冠》（The Crown）

《追杀夏娃》（Killing Eve）

《美丽心计》（Big Little Lies）

《晨间直播秀》（The Morning Show）

《继承之战》 ​​​​（Succession）

​

剧情类剧集最佳女主角

Jodie Comer 《追杀夏娃》

Olivia Colman《王冠》

Nicole Kidman《美丽心计》

Jennifer Aniston《晨间直播秀》

Reese Witherspoon《晨间直播秀》 ​​​​

​

剧情类剧集最佳男主角

Kit Harington《冰与火之歌：权力游戏》（Game of Thrones）

Rami Malek《骇客军团》（Mr. Robot ）

Tobias Menzies《王冠》

Brian Cox《继承之战》

Billy Porter《艳放80》​​​​（Pose）

​

最佳喜剧类剧集

《伦敦生活》（Fleabag）

《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）

《巴瑞》（Barry）

《柯明斯基理论》（The Kominsky Method ）

《大政治家》（The Politician ）

​

喜剧类剧集最佳女主角

Phoebe Mary Waller-Bridge《伦敦生活》

Rachel Brosnahan 《漫才梅索太太》​​​​

Christina Applegate《麻木不仁》（Dead to Me）

Natasha Lyonne 《俄罗斯娃娃：派对迴旋》（Russian Doll）

Kirsten Dunst 《佛州中部上帝养成史》 ​​​​（On Becoming a God in Central Florida ）

​

喜剧类剧集最佳男主角

Michael Douglas 《柯明斯基理论》

Bill Hader 《巴瑞》

Ben Platt《大政治家》

Paul Rudd《悦纳新自我》（Living with Yourself）

Ramy Youssef《拉米》 ​​​​（Ramy）

​

最佳限定剧／电视电影

《核爆家园》（Chernobyl）

《佛西与沃登》（Fosse/Verdon）

《第二十二条军规》（Catch-22）

《最响亮的声音》（The Loudest Voice）

《难，置信》 ​​​​（Unbelievable）

新闻来源： ETtoday