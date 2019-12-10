金球奖入围名单公布：剧情类剧集最佳女主角竞争激烈

第77届金球奖入围名单已经在9日晚间揭晓，影音串流平台Netflix获得17项提名，包括《王冠》（The Crown）和《难，置信》（Unbelievable）等影集都大有斩获。
作为竞争最激烈的奖项，「剧情类剧集最佳女主角」除了有艾美奖、英国电视学院奖双视，年仅26岁的Jodie Comer，以《追杀夏娃》对上《王冠》Olivia Colman，入围的还有《美丽心计》的Nicole Kidman，以及《晨间直播秀》的Jennifer Aniston和Reese Witherspoon。
此外在「剧情类剧集最佳男主角」部分，Kit Harington以《冰与火之歌：权力游戏》在艾美奖后再次入围，也是该剧在本届电视类金球奖唯一的入围奖项。他将与《骇客军团》Rami Malek、《王冠》Tobias Menzies、《继承之战》Brian Cox，以及艾美奖视帝《艳放80》Billy Porter角逐金球。
今年也是金球奖首度设立电视类终身成就奖，颁发给传奇喜剧女演员卡Carol Burnett。她不仅成为第一位获奖者，该奖项也将以她的名字命名。
第77届电视类金球奖 重要入围名单
最佳剧情类剧集
《王冠》（The Crown）
《追杀夏娃》（Killing Eve）
《美丽心计》（Big Little Lies）
《晨间直播秀》（The Morning Show）
《继承之战》 （Succession）
剧情类剧集最佳女主角
Jodie Comer 《追杀夏娃》
Olivia Colman《王冠》
Nicole Kidman《美丽心计》
Jennifer Aniston《晨间直播秀》
Reese Witherspoon《晨间直播秀》
剧情类剧集最佳男主角
Kit Harington《冰与火之歌：权力游戏》（Game of Thrones）
Rami Malek《骇客军团》（Mr. Robot ）
Tobias Menzies《王冠》
Brian Cox《继承之战》
Billy Porter《艳放80》（Pose）
最佳喜剧类剧集
《伦敦生活》（Fleabag）
《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）
《巴瑞》（Barry）
《柯明斯基理论》（The Kominsky Method ）
《大政治家》（The Politician ）
喜剧类剧集最佳女主角
Phoebe Mary Waller-Bridge《伦敦生活》
Rachel Brosnahan 《漫才梅索太太》
Christina Applegate《麻木不仁》（Dead to Me）
Natasha Lyonne 《俄罗斯娃娃：派对迴旋》（Russian Doll）
Kirsten Dunst 《佛州中部上帝养成史》 （On Becoming a God in Central Florida ）
喜剧类剧集最佳男主角
Michael Douglas 《柯明斯基理论》
Bill Hader 《巴瑞》
Ben Platt《大政治家》
Paul Rudd《悦纳新自我》（Living with Yourself）
Ramy Youssef《拉米》 （Ramy）
最佳限定剧／电视电影
《核爆家园》（Chernobyl）
《佛西与沃登》（Fosse/Verdon）
《第二十二条军规》（Catch-22）
《最响亮的声音》（The Loudest Voice）
《难，置信》 （Unbelievable）
新闻来源： ETtoday