金曲30/ 新人得奖预测：ØZI稳了？！

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第30届金曲奖即将在6月29日在台北小巨蛋举行，随着颁奖典礼越来越靠近，到底谁会得奖的讨论热度也越来越高。最佳新人奖往往被喻为是最难拿的奖项，原因在于一生人只能拿一次。这次入围新人的歌手包括The Fur.、王艳薇、Karencici、美秀集团、ØZI、厌世少年以及刘柏辛。

The Fur.

The Fur.是台湾新晋的4人乐团，主要使用英语创作歌曲，曲风偏向复古梦幻，颇有80、90年代音乐风格。虽然拥有一定的拥趸，但在这一批入围新人竞争中，关注度则稍微弱了点。

王艳薇

来自我国东马的创作女歌手王艳薇(Evangeline)，凭着首张专辑《框不住的艳薇》成功问鼎金曲奖最佳新人奖，也是继2017年的郭修彧之后，我国再有歌手入围金曲新人奖。虽然创作功力深厚，但想要拿下奖座还真的需要运气。

Karencici

Karencici是备受瞩目的新人，从15岁就开始写歌，创作功力毋庸置疑。蔡依林的《红色女孩》也是出自她的创作。去年发行的《SHA YAN》融合嘻哈、R&B、folk、电子等各，风格十分鲜明，绝对是有力的竞争者。

美秀集团

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来自台湾嘉义的美秀集团，非常贴近草根，是目前台湾新晋乐团之一。主要以台语演唱，歌词颇为直白，但音乐实验性极强。这次第30届金曲奖出了入围最佳新人之外，还获得最佳乐团及最佳装帧设计提名。

ØZI

说到关注度最高的新人，那当然非ØZI莫属了。ØZI是备受瞩目的新生代R&B歌手，专辑中的词曲、编曲、甚至是MV拍摄剪接都一手包办。凭着去年发行的《The Album》获得金曲6项提名，甚至还入围歌王，若是以机率来评估，ØZI极大可能会拿下最佳新人！

厌世少年

厌世少年也是台湾新晋乐团，专辑《青春校园恋爱物语》的曲风多元，勇于尝试将不同曲风融合在一起，不止暗示着青春期混乱的心理状态，也让厌世少年走出不一样的路线。

刘柏辛

如果你有关注《中国新说唱》的话，那么你一定对刘柏辛有印象。刘柏辛是第一位登上美国SXSW音乐节的中国女歌手，也曾经参加韩国选秀节目K-pop Star第五季。音乐作品丰富及扎实的Rap实力，也是新人的黑马哦。

总的来说，ØZI绝对是最热门的得奖人选。但是Karencici和刘柏辛也同样是黑马，随时可能半途拦路。至于其他入围者，声势上则稍弱，入围也算是肯定了。

视频摘自网络