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金曲30：接受自己的不完美，才有高规格的《UGLY BEAUTY》

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
金曲30：接受自己的不完美，才有高规格的《UGLY BEAUTY》
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Jolin蔡依林在暌违了4年之后，终于在去年推出新专辑《UGLY BEAUTY》，和《呸》专辑中从自身观点去探讨社会上各种表面现象不同，这一次新作品回归比较内心的层面，也多了许多“实验性”的元素，也让她在今年一举入围第30届金曲奖7项大奖，和林忆莲并列成为本届金曲入围大赢家。

Jolin蔡依林这次在新专辑中参与了6首歌的创作，让歌迷更加贴近自己。她表示：“自由的创作过程中，我探索出让自己感动的声音，而且跟不同的创作营合作，给我很大的推进力，一起做音乐讨论、用不同的语言方式去表达你想要什麽，除了蛮过瘾、蛮好玩之外，作品应该会让大家听了跟我一样很有感觉！”

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据悉，Jolin蔡依林至今一共获得4座金曲奖，包括在2007年凭藉第8张专辑《舞娘》获得最佳华语女歌手奖、当中收录在内的歌曲《今天你要嫁给我》也获得年度歌曲奖，随后在2013年凭藉歌曲《大艺术家》再获得最佳年度歌曲奖，并且在2015年凭藉专辑《呸》获得最佳华语专辑奖。

这次第30届金曲奖，蔡依林入围了年度专辑奖、年度歌曲奖、最佳华语专辑奖、最佳单曲製作人奖、最佳音乐录影带奖、最佳演唱录音专辑奖以及最佳华语女歌手奖7项大奖。面对对手来势汹汹，蔡依林能否再拿一下座金曲歌后，6月29日的金曲奖颁奖典礼就会有所揭晓。

资料来源：ettoday

所有照片和视频摘自网络

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