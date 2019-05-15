金曲30大赢家 蔡依林、林忆莲入围「7大奖」！

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第30届金曲奖颁奖典礼即将在6月29日登场，本届由Lulu（黄路梓茵）独挑大樑主持，星光大道主持人则是Dennis与玛丽，值得一提的是，这已经是Dennis第10度主持三金红毯，而入围者名单在15日下午由戴佩妮、茄子蛋、黄妃、玖壹壹等历届得主公开。

▲第30届金曲奖。（图／翻摄自金曲奖脸书）

將角逐本屆歌王的有謝震廷、Leo王、李榮浩、ØZI、柯智棠等實力派歌手，女歌手則由蔡依林、艾怡良、林憶蓮、孫盛希、岑寧兒入圍，競爭可說是相當激烈，謝震廷以《愛麗絲Where Are We Going?》入圍3大獎、ØZI入圍4大獎、林憶蓮及蔡依林入圍7大獎，都堪稱是最大贏家。

蔡依林在這次推出《Ugly Beauty》專輯，一次就入圍7大獎，分別是最佳國語專輯、最佳國語女歌手、最佳單曲製作人、最佳演唱錄音專輯獎、最佳音樂錄影帶獎、年度專輯、年度歌曲，堪稱是本屆最大贏家。

▲蔡依琳的《玫瑰少年》入围年度歌曲。

第30届金曲奖完整入围名单：

最佳新人奖：

The Fur.／Town

Karencici／SHA YAN

美秀集团／电火王

ØZI／ØZI The Album

厌世少年／青春校园恋爱物语

刘柏辛／2029

最佳年度歌曲奖：

乌牛栏大护法(望天版)《乌牛栏大护法(望天版)》／冲组创玩有限公司﹙演唱者：闪灵;何韵诗﹚

海裡睡人《L.O.V.E. = 爱》／环球国际唱片股份有限公司﹙演唱者：陈奕迅﹚

玫瑰少年《Ugly Beauty》／台湾索尼音乐娱乐股份有限公司﹙演唱者：蔡依林﹚

沙文《0》／环球国际唱片股份有限公司﹙演唱者：林忆莲﹚

十七《十七》／华研国际音乐股份有限公司﹙演唱者：S.H.E﹚

新写的旧歌《新写的旧歌》／相信音乐国际股份有限公司﹙演唱者：李宗盛﹚

浪流连《浪流连》／艾格普兰特艾格有限公司﹙演唱者：茄子蛋﹚

最佳原住民专辑奖：

斯瓦细格／好哦工作室

思念／无限美好文创娱乐有限公司

VANGAV天窗／汉创文化股份有限公司

原音呈现 阿美族複音传唱／飞鱼云豹音乐工团

Ti Cemelesai Ata Salasaladj（阿新与他的朋友们）／新式有限公司

最佳客语专辑奖：

漂移／黎欧创意有线公司

转Return&Restore／好痛音乐事业有限公司

落脚／好有感觉音乐事业有限公司

理所当然／无限美好文创娱乐有限公司

最佳乐团奖：

南瓜妮歌迷俱乐部／他我

闪灵／政治 Battlefields of Asura

落日飞车／CASSA NOVA 半熟王子

血肉果汁机／深海童话

旺福／旺情歌

美秀集团／电火王

Tizzy Bac／知人Him

最佳台语男歌手奖：

康康／康康首张全新台语专辑ㄐㄧㄚ ㄐ ㄧ ㄚ ˊㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄚˋ

流氓阿德／温一壶青春下酒

大支／暗网

廖士贤／廖士贤 西部

许富凯／我毋是你想的遐尔快乐

最佳台语女歌手奖：

江惠仪／露螺

蔡秋凤／蔡秋凤-离水的鱼

李千那／查某囡仔

官灵芝 Emily Kuan／爵好 Jazz’s Good

张涵雅／就是你 JUST YOU & me

最佳国语男歌手奖：

谢震廷／爱丽丝 Where Are We Going?

Leo王／无病呻吟有情抒情

柯智棠／吟游

李荣浩／耳朵

ØZI／ØZI The Album

最佳国语女歌手奖：

艾怡良／垂直活着，水平留恋着

蔡依林／Ugly Beauty

孙盛希／希游记

岑宁儿／Nothing is Under Control

林忆莲／0

最佳台语专辑奖：

政治BATTLEFIELD OF ASURA/冲组创玩有限公司

露螺/腾音乐工作室

查某囡仔/李千那

爵好JAZZ’S GOOD/滚石音乐

温一壶青春下酒/洗耳恭听股份有限公司

暗网/人人有功练音乐工作室

廖士贤西部/角头文化事业股份有限公司

最佳国语专辑奖：

爱丽丝 Where Are We Going ?／十全媒体娱乐行销股份有限公司﹙演唱者：谢震廷﹚

无病呻吟有情抒情／颜社企业有限公司﹙演唱者：Leo王﹚

垂直活着，水平留恋着。／百代唱片股份有限公司﹙演唱者：艾怡良﹚

希游记／滚石国际音乐股份有限公司﹙演唱者：孙盛希﹚

Ugly Beauty／台湾索尼音乐娱乐股份有限公司﹙演唱者：蔡依林﹚

ØZI The Album／新乐园音乐有限公司﹙演唱者：ØZI﹚

0／环球国际唱片股份有限公司﹙演唱者：林忆莲﹚

最佳音乐录影带奖：

Go Slow《Go Slow》／空气脑唱片有限公司﹙导演：関山雄太﹚

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乌牛栏大护法《政治 Battlefields of Asura》／冲组创玩有限公司﹙导演：博德;Mo﹚

十七《十七》／华研国际音乐股份有限公司﹙导演：陈奕仁﹚

Slow《CASSA NOVA 半熟王子》／夕阳音乐产业有限公司﹙导演：Namso,Youkim﹚

十种自杀的方法《获得》／亚洲通文创有限公司﹙导演：黄明志﹚

台湾好《南机场人》／滚石国际音乐股份有限公司﹙导演：陈昇﹚

Sabrina Don’t Get Married Again!《Modern Tragedy》／台湾索尼音乐娱乐股份有限公司﹙导演：Robert Youngblood﹚

怪美的《Ugly Beauty》／台湾索尼音乐娱乐股份有限公司﹙导演：陈奕仁﹚

特别贡献奖：

黑名单工作室

最佳演唱组合奖：

椅子乐团／Lovely Sunday乐芙丽圣代

Vast ＆Hazy／求救讯号

欧开合唱团／南方灵魂

害喜喜／害喜喜

顽童MJ116／走跳

最佳客语歌手奖：

爱客乐iColor／转Return&Restore

罗思容／落脚

杨淑喻（吉那罐子）／理所当然

谢宇威／ㄤ咕ㄤ咕2

最佳原住民语歌手奖：

雅维茱芮／斯瓦细格

桑梅绢／记忆中的摇篮

彻摩／VANGAV天窗

BOXING葛西瓦／Maya maluqem别退缩-Single

最佳作曲人奖：

陈绮贞／伤害《沙发海》

艾怡良／Forever Young《垂直活着，水平留恋着》

蔡健雅／遗书《我要给世界最悠长的湿吻》

李荣浩／慢慢喜欢你《我们在中场相遇》

郑宜农／玉仔《玉仔的心》

最佳作词人奖：

林昶佐／乌牛栏大护法（望天版）《乌牛栏大护法（望天版）》

陈昇／雨晴《无歌之歌》

李宗盛／新写的旧歌《新写的旧歌》

宋冬野／知道《知道》

小寒／纤维《0》

最佳编曲人奖：

锺潍宇Yu／梦游《希游记》

孙盛希、陈君豪、林泓毅、许郁瑛、锺潍宇／人样《希游记》

ØZI／B.O.《ØZI The Album》

尊室安／遥远的所在Styx《廖士贤 西部》

常石磊／魅惑《0》

YELLOW／不开灯俱乐部BKD CLUB《都市病》

最佳专辑製作人奖：

陈建骐／垂直活着，水平留恋着。

王双骏／L.O.V.E.=爱

甯子达、岑宁儿／Nothing is under control

Linus of Hollywood、Joanna Wang、Andrew Page／Modern Tragedy

荒井十一／幻

最佳单曲製作人奖：

谢震廷、陈君豪／爱丽丝《爱丽丝Where Are We Going？》

Starr Chen陈星翰、蔡依林／怪美的《Ugly Beauty》

ØZI／B.O.《ØZI The Album》

陈珊妮／自己的房间《自己的房间》

陈建骐、韩立康／Don’t Cry Don’t Cry《Don’t Cry Don’t Cry》

余佳伦、黄宣／不开灯俱乐部BKD CLUB《都市病》

年度最佳专辑：

最佳国语专辑奖入围作品

最佳台语专辑奖入围作品

最佳客语专辑奖入围作品

最佳原住民语专辑奖入围作品

L.O.V.E.

最佳演奏类专辑奖：

Lines & Stains／东京中央线 Feat.谢明谚 山下民谣有限公司

响味|味响／叶贺璞 安玓音服文化有限公司

城市型动物／苏郁涵 硕果音乐工作室

Songs of Mystery and Hope／亚历普洛尼 硕果音乐工作室

黑熊森林电影原声带／陈建年 夏日纪事音像文化有限公司

最佳演奏类专辑製作人奖：

大竹研、早川彻、福岛纪明／Lines & Stains／山下民谣有限公司﹙演奏者：东京中央线 Feat.谢明谚﹚

苏郁涵／城市型动物／硕果音乐工作室﹙演奏者：苏郁涵﹚

卢律铭／小美 XIAO MEI (Original Motion Picture Soundtrack)／黑马映像电影有限公司﹙演奏者：卢律铭﹚

陈建年／黑熊森林电影原声带／夏日纪事音像文化有限公司﹙演奏者：陈建年﹚

许郁瑛;余佳伦／波杰克特三 PROJECT 3／香港商华纳音乐出版有限公司台湾分公司﹙演奏者：许郁瑛﹚

最佳演奏类作曲人奖：

早川彻／Sneezer (feat. Minyen Hsieh)《Lines & Stains》／东京中央线

王希文／选择《《引爆点》电影配乐原声带》／安德石;王怡静;朱玫玲;庄凯围;简凯玉;刘宜欣;曹予勉;黄昕谊;郑锴;聂子旂;庄婷湄;周子扬;林瑞斌;郭逸萱;苏子茵室内乐团;张家瑀;陈依婷

苏郁涵／大旅程《城市型动物》／苏郁涵

罗宁／窗外《光与影的邂逅》／演奏者：罗宁

许郁瑛／第三章：印度、义大利与我 CHAPTER III： INDIA, ITALY AND I《波杰克特三 PROJECT 3》／许郁瑛

最佳演唱录音专辑奖：

SHA YAN／华研国际音乐股份有限公司

Ugly Beauty／台湾索尼音乐娱乐股份有限公司

Matzka Station／台湾索尼音乐娱乐股份有限公司

2029／街声股份有限公司

0／环球国际唱片股份有限公司

最佳演奏录音专辑奖：

Ruby Pan 潘子爵融合爵士创作专辑／汉创文化股份有限公司

城市探险 City Explorations／东城音乐製作有限公司

无限融合乐团 9／威幅音乐有限公司

摆／大大树音乐图像有限公司

The Journey／海蝶音乐股份有限公司

资料来源：ETtoday星光运

日期：2019年5月15日