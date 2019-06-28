金曲30倒数1天！Jolin蔡依林决定不走星光大道~

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明天就是第30届金曲奖颁奖典礼，大家关心的除了奖落谁家以及演出嘉宾之外，就是星光大道！不过Jolin蔡依林今天却突然宣佈不走金曲红地毯！

她昨天突然在脸书发文写道：“不走红地毯会怎样？红毯是谁发明的？给我出来！”言中暗示着有点不喜欢走红地毯。

不过，在经过一夜思考之后，今天就在脸书上表示不踏上红地毯了，还声称自己是“任性姐”，而经纪人随后也证实这一项消息。

蔡依林的经纪人表示，Jolin昨天为典礼彩排时经过红毯区，突然想到对于走红毯这件事并没有特别兴奋，不像是她在舞台上很有热情，她思考了一个晚上后，早上就告诉他决定不走了。

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蔡依林脸书文：

红毯像是制定美的竞技场，那种衣服等于艺人的游戏规则， 常让人误以为自己别无选择。

认真～～

从昨天 我就真在思考 走红毯的意义是什麽？？ 我知道我没兴趣， 那为何没兴趣？没有热忱啊

那不去的话，你会怕吗？ 怕的是什麽？ 那些怕的东西，是真实存在的吗？

入行以来， 我不时会存有害怕不被爱， 害怕不受欢迎， 害怕不受肯定和认可， 更害怕被遗忘的恐惧。于是，我盲目地，像被催眠般的， 选择躲在大人们的期望后头，天真地认为， 那才是对的， 安全的，被爱的，成功的，甚至认为那就是真正蔡依林的样子。

从未想过，那些选择， 到底是自己的， 还是别人的？？我，又真的别无选择了吗？

抽掉了别人的期望和规范， 剩下的自己呢？

自己是否依旧渴望著倾听属于自己的声音和热忱？？

若我任性的相信， 我不只是那套衣服呢？

若我选择叛逆的离开舒适圈，捨弃僵化的他人期望呢？

我是否仍然是我？

我只知道，没有热情的我，将什麽都不是。

今天选择衷于热忱， 你呢？

#任性姐

资料来源：ettoday