金成贤为养家退出IN2IT

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韩国生存节目《少年24》推出的7人团体IN2IT，出道2年未能大红，23岁成员金成贤5日突然在Instagram贴出退团的消息和原因，沉痛控诉MMO公司并未给付他们薪水，但家裡经济不好，他希望退团帮家裡贴补费用，怎料被公司追讨韩币1.2亿违约金（约310万元），令他苦不堪言，但MMO公司反驳「那是金成贤为了毁约的单方面主张。」

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IN2IT金成贤在IG上指控，出道2年以来，一次都没有收到应得的签约金，公司直到最近1年内，每个月帮付韩币5万元（1300元）手机费，除此之外没有收到其他收入。每次向公司询问下次的专辑活动，公司都会以「《少年24》钱花太多，很难再有钱投资给IN2IT。」由于投资金骤减，成员还得自己支出染髮、剪髮的钱，没有收入，还得花更多钱。

金成贤字句裡充满无奈，爸爸的腰不好，自己却没能帮家裡贴补家用，令他非常愧疚。近来，爸爸椎间盘突出恶化，他想要分担家裡的费用，下定决心退出团体，却又遭到公司追讨韩币3.5亿（900万元）违约金，在经过协调之后，最后的违约金额为韩币1.2亿违约金（约310万元），令他非常沮丧且感到冤枉，进而PO文控诉MMO血汗。

MMO公司遭到指控血汗，官方稍早向韩媒反驳「那是金成贤为了毁约的单方面主张。」公司指称金成贤自确定出演《PRODUCE X 101》便要求个人活动，节目结束后，他便决定退出团体希望解约，对于金成贤的毁谤，MMO表示将会果断地付诸法律行动。

新闻来源: ETTODAY