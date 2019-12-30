金希澈首谈雪莉和具荷拉 承认收养雪莉爱猫 向粉丝们报平安：我过得很好

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韩团「Super Junior」成员希澈在11月初开直播时，被发现似乎养了一只新的猫，但面对粉丝询问只以「秘密」带过，引发好奇。他29日再度在YouTube进行直播，这回终于大方把猫抱到镜头前，坦承自己收养了已故雪莉的猫，并代它向粉丝报平安：「我过得很好！」让网友为之鼻酸。

希澈在YouTube直播中坦言，这段时间一直刻意不提起2位妹妹，主因是真的不知道该说什么才好，也不希望话说出口之后，被有心人拿来恶意解读、制造谣言。就连收养雪莉的猫这件事也是，即使猫咪在直播中意外出镜，他也依然保持低调，直到将近2个月后的今天，才决定向粉丝说出来。

希澈把猫「布林」抱到镜头前，告诉喜爱雪莉的所有粉丝：「它现在过得很好，请不要担心！」希澈透露，其实刚收养布林的时候，猫咪是在生病的状态，还带去医院动了手术，但现在已经好了很多。

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关于收养布林这件事，希澈甚至坦言，刚开始那几天只要看到它就忍不住哭，但猫咪会在这个时候靠过来，反而让他觉得好笑。他这段时间一直隐瞒，甚至也没有让公司知道他收养布林，因为苦恼于到底该不该说，还找了亲近的朋友商谈，但对方告诉他，不必对收养猫咪这件事感到有负担感，也不需要「对妹妹们感到抱歉、有罪恶感」，这样的开导令他感谢。

另外直播中，金希澈也谈起了韩庚结婚的消息，称二人之前在活动上见面时聊到过，韩庚给自己看了未婚妻卢靖姗的照片，还劝说自己早点结婚：“你现在要40岁了，快结婚啦傻瓜，粉丝们也会理解的。”希澈还称韩庚邀请了自己参加新西兰的婚礼，但自己因为行程无法前往。

直播片段：

资料来源：ettoday、新浪娱乐