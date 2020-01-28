金希澈恋情曝光后觉得愧对粉丝

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金希澈在28日出演了由少女时代泰妍主持的网络综艺节目《宠物明星泰古》。他在节目中透露了与TWICE成员MOMO恋爱时心情复杂：“在做综艺的过程中变得开朗了很多，但是有了这次话题（恋爱说），粉丝们应该会很伤心的，但‘没有什么大事故就过去了，谢谢大家’反倒是大家的应援让我心里觉得愧疚。”

这也是金希澈作为Super Junior出道15年以来首度承认的恋爱传闻。相对其他韩星公布恋情时粉丝过激的反对，希澈和MOMO的恋情反而受到了大部分网友的支持和祝福。

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他在节目中还坦率表示：“我的器皿并不大，但受到粉丝的过于热烈的应援后，产生了‘我是不是有做艺人的能力呢’的想法。”对此，少女时代泰妍表示：“我也曾有过需要再充电的时期。”真心支持金希澈。

另外，金希澈还公开了自己正在与公司讨论个人专辑，但因恋爱传闻而全面取消了计划的事实。他说：“个人专辑以后不也可以发行吗？38岁的人可能会很累，虽然有些遗憾，但好像没有做出错误的选择。”

虽然有点可惜不能看到希澈的个人专辑，不过相信以后还是有机会的。看来希澈是经过了一番深思熟虑才决定公布恋情的，真的是非常有担当呢！再次祝福希澈和MOMO，也希望他们可以早日步入礼堂哦！

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络