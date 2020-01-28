主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 金希澈恋情曝光后觉得愧对粉丝
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

金希澈恋情曝光后觉得愧对粉丝

by Yee Leng
written by Yee Leng
金希澈恋情曝光后觉得愧对粉丝
Advertisement

金希澈在28日出演了由少女时代泰妍主持的网络综艺节目《宠物明星泰古》。他在节目中透露了与TWICE成员MOMO恋爱时心情复杂：“在做综艺的过程中变得开朗了很多，但是有了这次话题（恋爱说），粉丝们应该会很伤心的，但‘没有什么大事故就过去了，谢谢大家’反倒是大家的应援让我心里觉得愧疚。”

这也是金希澈作为Super Junior出道15年以来首度承认的恋爱传闻。相对其他韩星公布恋情时粉丝过激的反对，希澈和MOMO的恋情反而受到了大部分网友的支持和祝福。

Advertisement

他在节目中还坦率表示：“我的器皿并不大，但受到粉丝的过于热烈的应援后，产生了‘我是不是有做艺人的能力呢’的想法。”对此，少女时代泰妍表示：“我也曾有过需要再充电的时期。”真心支持金希澈。

另外，金希澈还公开了自己正在与公司讨论个人专辑，但因恋爱传闻而全面取消了计划的事实。他说：“个人专辑以后不也可以发行吗？38岁的人可能会很累，虽然有些遗憾，但好像没有做出错误的选择。”

虽然有点可惜不能看到希澈的个人专辑，不过相信以后还是有机会的。看来希澈是经过了一番深思熟虑才决定公布恋情的，真的是非常有担当呢！再次祝福希澈和MOMO，也希望他们可以早日步入礼堂哦！

 

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

王源、欧阳娜娜《大主宰》1月30 开播！

好萌啊~明星一人新年轮流晒娃温馨感爆棚！

结束21年合作 敖嘉年宣布离巢

Robert Pattinson主演的《The Batman》正式开机拍摄！2021年上映！

甄子丹变胖了魅力依然不减！《肥龙过江》4天票房破570万！

为Kobe默哀~洛杉矶全部电台决定静音68秒！

《花木兰》角色海报曝光 甄子丹、李连杰、巩俐等集体亮相

感情好好哦，铁马家族过年齐聚打边炉~

大S日本狂扫1万口罩送武汉遭非议~小S力挺”不互相帮助不是人类该有的行为”！

Kobe坠机最新调查！直升机没有故障 怀疑是操作失误

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More