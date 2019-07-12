金在中自爆「今年一定要结婚」　另一半就在身边！

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韩国不老男团JYJ成员金在中自上个月参与阔别10年回归的综艺节目《恋爱的滋味2》，成为节目主持班底后，众人对他的感情生活也十分好奇。在最新一集中他自曝今年一定要结婚，令大家相当期待到底能够掳获男神心的另一半是谁呢？

《恋爱的滋味2》是一档恋爱观察的节目，金在中在摄影棚里和其他主持人一同观察出演节目的艺人以及理想型见面、谈恋爱的过程。金在中亲和又幽默的主持方式深得观众的心，同时他的感情生活也开始被众人关心。

节目最新一集播出了其中一对被观察情侣档一同去塔罗占卜的片段，摄影棚的大家也被主持人之一的朴娜莱问到最近有没有为自己占卜运势，金在中自曝他的占卜状况：「我最近也去了塔罗占卜，占卜师告诉我如果今年不结婚，就要等到10年后才可以结婚了。」

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男神此话一出，朴娜莱当下犀利地说：「占卜结果其实就显示你已经准备好遇到要结婚的人选了啊！」甚至还推荐他应该要出演该节目，多认识其他人，增加交往的机会。金在中也说到，占卜师告诉他对的人已经在身边，害羞的模样让网友直呼好可爱。

已经33岁的金在中出道至今鲜少传出绯闻，究竟能否在即将结束的2019年终结单身，未来5个月内相信粉丝们都要抱着既期待又怕受伤害的心情静观其变啦！