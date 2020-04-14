金喜爱《夫妻的世界》家暴戏码零NG，全都来真的！

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韩剧《夫妻的世界》现在正热播中，由52岁金喜爱饰演的女主角与老公结婚多年才发现他已出轨长达两年小三还怀孕了，甚至掏空家里的资产贷款等。身边的朋友，甚至是邻居都知道男主角出轨之事还一直把她蒙在鼓里令她十分崩溃。日前有相关人士爆料第6集的家暴戏码，都是来真的。

第6集中女主角池善宇在揭开丈夫出轨的事情后，丈夫李泰吴不但没有认错，还理直气壮地想要与她争抚养权。为了得到儿子的抚养权，她用计让丈夫误会她杀了自己的儿子，让崩溃的丈夫一气之下使用了暴力，不仅掐她脖子想至她于死地，还用力将她甩去撞到电视，造成鲜血满地。儿子亲眼看到爸爸如此对待妈妈，就决心跟随妈妈也让女主角离婚成功还让丈夫冠上有家暴伤害罪的爸爸，判刑不得靠近俩母子两年。

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《夫妻的世界》这场惊心动魄的家暴戏码让观众深深感受到了金喜爱和朴海俊精湛的演技。金喜爱在这一场戏中完全没有使用替身，从被男主角施暴到甩出去都是本人亲自上阵，甚至从头到尾零NG！现场工作人员透露在拍摄那场戏时，全员紧绷到无法呼吸，幸好两位演员都在没有受伤的状态下完成了拍摄。金喜爱如此真实精湛的演技也引起网友们赞叹，纷纷表示“不愧是戏龄37年的演员！”

（新闻来源：ETtoday）

照片摘自网络。