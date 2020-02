金像奖提名揭晓 ！《少年的你》获12项提名 易烊千玺、周冬雨入围影帝影后

Advertisement



第39届香港电影金像奖提名名单揭晓,电影《少年的你》共入围最佳影片、最佳导演(曾国祥)、最佳编剧、最佳男主角(易烊千玺)、最佳女主角(周冬雨)、最佳新演员(易烊千玺)、最佳摄影、最佳美术等12个奖项,领跑第39届金像奖提名名单!

19岁的易烊千玺凭借《少年的你》“小北”一角同时提名第39届金像奖最佳男主角、最佳新演员,成为最佳男主奖项最年轻的提名者!此前金像奖最年轻提名者是凭《蓝宇》提名最佳男主角的刘烨,提名时23岁。如若易烊千玺在此次获奖,他也将成为史上最年轻的金像影帝,冲击梁家辉26岁时凭《垂帘听政》夺得最佳男主角的最年轻纪录。

饰演“陈念”一角的周冬雨同时凭借《少年的你》入围最佳女主角,将迎战双提名郑秀文、蔡思韵、邓丽欣。此前曾在因《少年的你》喜获澳门国际影展最佳女主角。

另外,金像奖主席尔冬升接受港媒采访表示,因疫情今年不会举办实体颁奖礼,改为录播形式。同时,金像奖第二轮投票可能因场地问题延迟评审看片,得奖名单公布日期也不会是原定的4月19日。尔冬升表示,预计会改到5月中旬公布。

《第39届香港电影金像奖》提名完整名单

最佳影片入围

1.《少年的你》

2.《叔·叔》

3.《花椒之味》

4.《麦路人》

5.《新喜剧之王》

最佳导演入围

1. 曾国祥(少年的你)Derek Kwok-cheung Tsang (Better Days)

2. 周冠威(幻爱)Kiwi Chow (Beyond The Dream)

3. 杨曜恺(叔‧叔)Ray Yeung (Suk Suk)

4. 麦曦茵(花椒之味)Heiward Mak (Fagara)

5. 叶伟信(叶问 4 完结篇)Yip Wai Shun (Ip Man 4 The Finale)

最佳编剧入围

1. 林咏琛、李媛、许伊萌(少年的你)Lam Wing Sum, Li Yuan, Xu Yimeng (Better Days)

2. 曾俊荣、周冠威(幻爱)Felix Tsang, Kiwi Chow (Beyond The Dream)

3. 杨曜恺(叔‧叔)Ray Yeung (Suk Suk)

4. 麦曦茵(花椒之味)Heiward Mak (Fagara)

5. 黄绮琳(金都)Norris Wong Yee Lam (My Prince Edward)

最佳男主角入围

1. 易烊千玺(少年的你)Jackson Yee (Better Days)

2. 古天乐(犯罪现场)Louis Koo (A Witness Out Of The Blue)

3. 太保(叔‧叔)Tai Bo (Suk Suk)

4. 朱栢康(金都)Chu Pak Hong (My Prince Edward)

5. 郭富城(麦路人)Aaron Kwok (I’m Livin’ It)

最佳女主角入围

1. 周冬雨(少年的你)Zhou Dongyu (Better Days)

2. 蔡思韵(幻爱)Cecilia Choi (Beyond The Dream)

3. 郑秀文(花椒之味)Sammi Cheng (Fagara)

4. 邓丽欣(金都)Stephy Tang (My Prince Edward)

5. 郑秀文(圣荷西谋杀案)Sammi Cheng (Fatal Visit)

最佳男配角入围

1. 姜皓文(犯罪现场)Philip Keung (A Witness Out Of The Blue)

2. 卢镇业(叔‧叔)Lo Chun Yip (Suk Suk)

3. 张达明(麦路人)Cheung Tat Ming (I’m Livin’ It)

4. 万梓良(麦路人)Alex Man (I’m Livin’ It)

5. 张琪(新喜剧之王)Zhang Qi (The New King Of Comedy)

最佳女配角入围

1. 区嘉雯(叔‧叔)Patra Au Ka Man (Suk Suk)

2. 赖雅妍(花椒之味)Megan Lai (Fagara)

3. 鲍起静(金都)Paw Hee Ching (My Prince Edward)

4. 刘雅瑟(麦路人)Cya Liu (I’m Livin’ It)

5. 蔡卓妍(圣荷西谋杀案)Charlene Choi (Fatal Visit)

最佳新演员入围

1. 易烊千玺(少年的你)Jackson Yee (Better Days)

2. 刘俊谦(幻爱)Lau Chun Him (Beyond The Dream)

3. 区嘉雯(叔‧叔)Patra Au Ka Man (Suk Suk)

4. 鄂靖文(新喜剧之王)E Jingwen (The New King Of Comedy)

5. 李宛妲(叶问 4 完结篇)Vanda Margraf (Ip Man 4 The Finale)

最佳摄影入围

1. 余静萍(少年的你)Yu Jing Pin (Better Days)

2. 司徒一雷(幻爱)Szeto Yat Lui (Beyond The Dream)

3. 谢忠道(犯罪现场)Tse Chung To Kenny (A Witness Out Of The Blue)

4. 叶绍麒(花椒之味)S.K. Yip (Fagara)

5. 郑兆强(叶问 4 完结篇)Cheng Siu Keung (Ip Man 4 The Finale)

最佳剪接入围

1. 张一博(少年的你)Zhang Yibo (Better Days)

2. 罗永昌、邹耀衡(犯罪现场)Law Wing Cheong, Kelvin Chau (A Witness Out Of The Blue)

3. 张叔平、陈序庆(叔‧叔)William Chang Suk Ping, Nose Chan Chui Hing (Suk Suk)

4. 张叔平、钟家骏(金都)William Chang Suk Ping, Peter Chung (My Prince Edward)

5. 张嘉辉(叶问 4 完结篇)Cheung Ka Fai (Ip Man 4 The Finale)

最佳美术指导入围

1. 梁鸿鹄(少年的你)Liang Honghu (Better Days)

2. 陈七(犯罪现场)Chet Chan (A Witness Out Of The Blue)

3. 张兆康(花椒之味)Cheung Siu Hong (Fagara)

4. 文念中、利国林(麦路人)Man Lim Chung, Li Kwok Lam Billy (I’m Livin’ It)

5. 麦国强(叶问 4 完结篇)Mak Kwok Keung (Ip Man 4 The Finale)

最佳服装造型设计入围

1. 吴里璐(少年的你)Dora Ng (Better Days)

2. 潘燚森(叔‧叔)Albert Poon Yick Sum (Suk Suk)

3. 张兆康(花椒之味)Cheung Siu Hong (Fagara)

4. 文念中、陈宝欣(麦路人)Man Lim Chung, Chan Po Yan Polly (I’m Livin’ It)

5. 利碧君(叶问 4 完结篇)Lee Pik Kwan (Ip Man 4 The Finale)

最佳动作设计入围

1. 黄伟亮(犯罪现场)Jack Wong (A Witness Out Of The Blue)

2. 钱嘉乐、钱家班、黄伟辉、邓瑞华、吴海堂(使徒行者 2 谍影行动)Chin Ka Lok, Ka Lok Stunt Team, Wong Wai Fai, Tang Sui Wa, Thomson Ng (Line Walker 2)

3. 董玮(征途)Stephen Tung (Double World)

4. 韩平、吴海堂(扫毒 2 天地对决)Hon Ping, Gobi Ng (The White Storm 2 Drug Lords)

5. 袁和平(叶问 4 完结篇)Yuen Wo Ping (Ip Man 4 The Finale)

最佳原创电影音乐入围

1. 贝尔(少年的你)Varqa Buehrer (Better Days)

2. 波多野裕介(花椒之味)Yusuke Hatano (Fagara)

3. 林二汶(金都)Eman Lam (My Prince Edward)

4. 金培达(麦路人)Peter Kam (I’m Livin’ It)

5. 川井宪次(叶问 4 完结篇)Kenji Kawai (Ip Man 4 The Finale)

最佳原创电影歌曲入围

1. Fly(少年的你)(Better Days)

作曲:卢凯彤 Composer:Ellen Joyce Loo

填词:卢凯彤、吴青峰 Lyric:Ellen Joyce Loo, Wu Qing Feng

主唱:岑宁儿 Sung by:Yoyo Sham

2. 好好说(花椒之味)Say It Properly (Fagara)

作曲、填词:伍栋贤 Composer, Lyric:Tonyi Ng

主唱:郑秀文 Sung by:Sammi Cheng

3. 金都(金都)My Prince Edward (My Prince Edward)

作曲:林二汶 Composer:Eman Lam

填词:黄绮琳 Lyric:Norris Wong Yee Lam

主唱:邓丽欣 Sung by:Stephy Tang

4. 兄弟不怀疑(扫毒 2 天地对决)Brotherhood (The White Storm 2 Drug Lords)

作曲:蔡晓恩 Composer:Jacky Cai

填词:刘德华 Lyric:Andy Lau

主唱:刘德华、古天乐 Sung by:Andy Lau, Louis Koo

5. 灰色星尘(麦路人)(I’m Livin’ It)

作曲:金培达 Composer:Peter Kam

填词:小美 Lyric:Siu May

主唱:郭富城 Sung by:Aaron Kwok

最佳音响效果入围

1. Victor Ray Ennis(中国机长)(The Captain)

2. 杜笃之、吴书瑶(幻爱)Tu Duu-Chih, Wu Shu-Yao (Beyond The Dream)

3. 杜笃之、江宜真(花椒之味)Tu Duu-Chih, Chiang Yi Chen (Fagara)

4. 聂基荣、叶兆基(扫毒 2 天地对决)Nip Kei Wing, Ip Siu Kei (The White Storm 2 Drug Lords)

5. 李耀强、姚俊轩(叶问 4 完结篇)Lee Yiu Keung George, Yiu Chun Hin (Ip Man 4 The Finale)

最佳视觉效果入围

1. 潘国瑜(中国机长)Ellen Poon (The Captain)

2. 谭启昆、吴家龙、钟家豪、杨起超(使徒行者 2 谋影行动)Tam Kai Kwan, Ng Ka Lung, Chung Kar Hau, Yeung Hey Chiu (Line Walker 2)

3. 徐建、魏明、李帅(征途)Eric Xu, Allen Wei, Li Shuai (Double World)

4. 黄宏达(烈火英雄)Victor Wong (The Bravest)

5. 余国亮、马肇富、梁伟民、何文洛(扫毒 2 天地对决)Yee Kwok Leung, Ma Siu Fu, Leung Wai Man, Ho Man Lok(The White Storm 2 Drug Lords)

新晋导演入围

1. 文伟鸿(使徒行者 2 谍影行动)Jazz Boon (Line Walker 2)

2. 黄绮琳(金都)Norris Wong Yee Lam (My Prince Edward)

3. 黄庆勋(麦路人)Wong Hing Fan (I’m Livin’ It)

4. 梁国斌(狮子山上)Leung Kwok Pun Nick (Lion Rock)

5. 卓翔(戏棚)Cheuk Cheung (Bamboo Theatre)

资料来源:搜狐、新浪